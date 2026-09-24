صدر پزشکیان کی عالمی رہنماؤں کو کتاب کا تحفہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے دیگر ممالک کے اپنے ہم منصبوں اور اعلیٰ حکام سے ہونے والی تمام ملاقاتوں میں ’’مدد کے نام پر‘‘ کے عنوان سے ایک کتاب پیش کی، جس میں ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی مبینہ کارروائیوں سے متعلق دستاویزی شواہد شامل ہیں۔
یہ کتاب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اور صدر ایران کی دیگر ممالک کے سربراہان کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران انہیں پیش کی گئی۔ کتاب میں ایران کے عوام اور بنیادی ڈھانچے کے خلاف کیے گئے حملوں اور ان جنگوں میں شہید ہونے والے افراد کی تصاویر اور دستاویزی مواد شامل ہے۔
کتاب کا نام ’’In the name of help‘‘ ان مبینہ جھوٹی امداد کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کے نام پر امریکہ اور اسرائیل نے حالیہ مسلط کردہ جنگوں کے دوران ایران میں انسانی حقوق کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا۔
ایرانی صدر نے ان ملاقاتوں میں حالیہ واقعات اور پیش رفت کی وضاحت کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی فوجی کارروائیوں، جن میں ملک کے بنیادی ڈھانچے، غیر فوجی مراکز اور ایران کی قیادت، حکام، کمانڈروں، سائنس دانوں اور شہریوں کو نشانہ بنانا شامل ہے، کو بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں، انسانی بنیادوں اور بین الاقوامی دستاویزات و معاہدوں سے پیدا ہونے والی ذمہ داریوں کے منافی قرار دیا۔
پزشکیان نے امریکہ کی جانب سے بین الاقوامی ذمہ داریوں کے منافی بعض اقدامات کے جاری رہنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تمام فریقوں کی جانب سے ممالک کی قومی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام، طاقت کے استعمال سے گریز اور اختلافات کو مذاکرات اور پرامن طریقہ کار کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
ایرانی صدر نے متعدد ملاقاتوں میں بارہا واضح کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے قومی حقوق اور مفادات کے دفاع کے ساتھ ساتھ تمام ممالک کے ساتھ باہمی احترام، مشترکہ مفادات، حسن ہمسائیگی، خودمختار برابری اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ اصولوں و قواعد کی پاسداری کی بنیاد پر تعلقات اور تعاون کو وسعت دینے کے لیے تیار ہے۔
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