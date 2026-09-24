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ایرانی فوج کے سربراہ: صدر پزشکیان بہادر اور مزاحمت کرنے والی ایرانی قوم کی آواز تھے

24 ستمبر 2026 - 15:51
News ID: 1869597
ایرانی فوج کے سربراہ: صدر پزشکیان بہادر اور مزاحمت کرنے والی ایرانی قوم کی آواز تھے

ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں صدر مسعود پزشکیان کی تقریر کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ صدر کی تقریر ایران کی بہادر اور مزاحمت کرنے والی قوم کی مضبوط آواز اور دشمن کے مقابلے میں ایرانی عوام کے اتحاد اور یکجہتی کی عکاس تھی۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں صدر مسعود پزشکیان کی تقریر کو سراہا اور ان کے خطاب کو ’’مبعوث، بہادر اور مزاحمت کرنے والی ایرانی قوم کی مضبوط آواز‘‘ قرار دیا۔

ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف کے پیغام کا متن درج ذیل ہے:

جناب صدر! آپ نے شاندار کام کیا، ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں۔

محترم صدر کی تقریر مبعوث، بہادر اور مزاحمت کرنے والی ایرانی قوم کی مضبوط آواز اور طاقت کے زور پر اپنی بات منوانے والے دشمن کے مقابلے میں پورے ایران کے اتحاد، یکجہتی اور ہم آہنگی کا مظہر تھی۔

جناب پزشکیان نے دنیا کے سامنے خودمختاری، علاقائی سالمیت اور اسلامی جمہوریہ کے دفاع کے لیے طاقتور اور سربلند اسلامی ایران کے حقانیت، اقتدار اور عزم کو واضح کیا۔

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