لبنانی وزیراعظم کا لبنان سے اسرائیل کے مکمل انخلا پر زور

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کے وزیراعظم نواف سلام نے لبنان سے اسرائیل کے مکمل انخلا کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہتھیاروں اور جنگ و امن سے متعلق فیصلہ سازی کا اختیار صرف لبنانی حکومت کے پاس ہونا چاہیے۔
روسیا الیوم کے مطابق، نواف سلام نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’’ایکس‘‘ پر اپنے اکاؤنٹ میں نیویارک میں ہونے والی اپنی ملاقاتوں کا ذکر کیا، جن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان کے ساتھ ملاقات میں شرکت بھی شامل تھی۔
انہوں نے لکھا کہ ان ملاقاتوں میں کشیدگی کم کرنے اور لبنان و خطے کو مزید تنازعات میں الجھنے سے روکنے کی کوششیں تیز کرنے، خودمختاری، عدم مداخلت اور باہمی مفادات کی بنیاد پر عرب، علاقائی اور عالمی ممالک کے ساتھ لبنان کے تعلقات مضبوط بنانے، اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے ساتھ توانائی، بجلی، ٹرانسپورٹ اور بنیادی ڈھانچے سمیت علاقائی رابطوں کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔
سلام نے مزید کہا کہ ان ملاقاتوں میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس ’’یونیفل‘‘ کے مشن کے اختتام کے بعد کے مرحلے کی تیاری کے معاملے پر بھی غور کیا گیا۔ چونکہ ان فورسز کا مشن رواں سال کے اختتام پر ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں نگرانی، رپورٹنگ اور رابطہ کاری کے فرائض انجام دینے کے لیے جنوبی لبنان میں بین الاقوامی موجودگی جاری رکھنے کی ضرورت ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ یونیفل کے مشن کے خاتمے کے بعد کوئی خلا پیدا ہو۔
لبنانی وزیراعظم نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ یورپی فورس کی تشکیل سے متعلق تجاویز زیر غور ہیں، خواہ وہ فرانسیسی، اطالوی یا دیگر ممالک کی فورس ہو، تاہم ہمارا مؤقف واضح ہے: ہم چاہتے ہیں کہ جنوبی لبنان میں موجود کوئی بھی بین الاقوامی فورس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے جاری کردہ قرارداد کے دائرہ کار اور چھتری کے تحت کام کرے۔
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