یمنی وزیراعظم کے مشیر: امت اور مقدسات کے دفاع کے لیے مزاحمتی محاذوں کا اتحاد ضروری ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کے وزیراعظم کے مشیر، مصنف اور سیاسی محقق بریگیڈیئر حمید عبدالقادر عنتر نے ’’بعثت امت محمد‘‘ کے دوسرے بین الاقوامی اجلاس کے لیے ایک صوتی پیغام میں اس اجلاس کے انعقاد اور علما، دانشوروں اور فکری کارکنوں کی شرکت پر اظہار تشکر کیا۔
انہوں نے سید علی خامنہ ای اور سید حسن نصر اللہ کی یاد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسلامی امت، مسلمانوں اور مقدسات کے دفاع کی راہ میں اپنی جانیں قربان کیں۔
عنتر نے ’’محاذوں کے اتحاد‘‘ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران، یمن، حزب اللہ لبنان، حشد الشعبی اور دیگر ہم خیال گروہ فلسطین کے مسئلے کی حمایت اور مقدسات کے دفاع کے لیے ایک مشترکہ محاذ کے دائرے میں سرگرم ہیں۔ ان کے بقول، یہ گروہ خود کو مکتب اہل بیت (ع) اور ثقافت عاشورا سے متاثر سمجھتے ہیں اور ظلم کا مقابلہ کرنا اور مقدسات کا دفاع کرنا اپنی ذمہ داری کا حصہ سمجھتے ہیں۔
عنتر نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بہت سے عرب ممالک، بالخصوص خلیج فارس کے بعض ممالک نے فلسطین کے مسئلے اور مزاحمت کی عملی حمایت میں کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا۔ انہوں نے بعض عرب حکومتوں کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے پر بھی تنقید کی اور دعویٰ کیا کہ یہ ممالک فلسطین کی حمایت کے بجائے امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کی سمت آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ دعوے اس معاملے میں ان کے ذاتی سیاسی مؤقف کی عکاسی کرتے ہیں۔
یمنی عہدیدار نے اسلامی جمہوریہ ایران، یمن، حزب اللہ اور دیگر ’’محور مزاحمت‘‘ کہلانے والے گروہوں کو بھی ایسے گروہوں کے طور پر بیان کیا جو ان کے بقول ’’اصیل اسلام‘‘ اور مقدسات کا دفاع کرتے ہیں۔ انہوں نے اس محاذ میں قیادت اور قربانی کے کردار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کے ارکان ان کے بقول دباؤ اور دھمکیوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا حتمی مرجع سمجھتے ہیں۔
حمید عبدالقادر عنتر نے آخر میں مزاحمت سے وابستہ ہم خیال گروہوں کے درمیان اتحاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کے نقطۂ نظر کے مطابق اس محاذ کا مستقبل کامیابی سے ہمکنار ہوگا اور یہ عمل ’’الہیٰ عدل‘‘ کے قیام اور دنیا میں امن کے فروغ کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔
انہوں نے ’’بعثت امت محمد‘‘ کے دوسرے بین الاقوامی اجلاس کے منتظمین اور شرکا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے کامیابی کی دعا کی۔
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