نُجَباء کا عراق کی جانب سے امریکی فیصلے کی حمایت پر سخت ردعمل

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراق کی تحریک نُجَباء کی ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ شیخ ناظم السعیدی نے ایران کی پروازوں کو روکنے کے امریکی فیصلے میں عراقی حکومت کی حمایت کے ردعمل میں ایک سخت بیان جاری کیا ہے۔
انہوں نے کہا:
ہم عراق کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ظالمانہ فیصلے میں شامل ہونے کی سخت مخالفت کرتے ہیں، جس کا مقصد علی بن ابی طالب (ع) کے پیروکاروں کا محاصرہ کرنا ہے۔
ہم ان ہدایات پر عمل درآمد کی بھی مخالفت کرتے ہیں جو ہوائی اڈوں پر جاری کی گئی ہیں اور جن کے ذریعے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین کو عراق میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔
صیہونی ـ امریکی دشمن کے مطالبات کو پورا کرنا اور اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، عراق کی جانب سے اپنی خودمختاری اور آزاد سیاسی فیصلوں کے دعوے سے مکمل طور پر متصادم ہے۔
کیا عراق ایک ایسا تابع ریاست بن گیا ہے جو سیاسی اور اقتصادی مطالبات کو بغیر کسی شرط کے قبول کرتی ہے؟!
ہم دینی اداروں، قبائلی عمائدین اور حسینی موکبوں کے منتظمین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلم اقوام پر مسلط کیے گئے اس ظالمانہ محاصرے کے خلاف متحد ہو کر کھڑے ہوں۔
ہم سیاسی گروہوں پر زور دیتے ہیں کہ مسلم اقوام کے محاصرے میں شرکت ایک بڑی غلطی ہے، جس کی سنگینی کو سمجھنا اور اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔
ان لوگوں کی افواہوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے جو اس دور کے فرعون کے سامنے تسلیم ہونے اور سر جھکانے کی ضرورت کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔
آخر میں ہم امام رضا (ع) کے اس فرمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں:
’’اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا فتنہ ہمارے شیعوں کے لیے دجال سے زیادہ سخت ہے۔‘‘
عرض کیا گیا: کس وجہ سے؟ آپؑ نے فرمایا: ’’ہمارے دشمنوں سے دوستی اور ہمارے دوستوں سے دشمنی کی وجہ سے۔‘‘
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