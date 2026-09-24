ایران کے نائب سفیر کا دورہ قندھار، افغانستان کے ساتھ تجارتی و اقتصادی تعلقات بڑھانے پر زور

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، کابل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب سفیر سید حسن مرتضوی نے گزشتہ روز (بدھ، یکم میزان) ایک وفد کی سربراہی میں قندھار کا دورہ کیا اور طالبان حکومت کے متعدد اعلیٰ حکام سے ملاقات اور گفتگو کی۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، سماجی اور مشترکہ امور کا جائزہ لینے کے مقصد سے کیا گیا۔
طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے گزشتہ روز اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے قندھار میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب سفیر سید حسن مرتضوی سے ملاقات کی۔
مجاہد نے کہا کہ سید حسن مرتضوی اقتصادی، سماجی اور دونوں ممالک کے مشترکہ امور پر تبادلہ خیال کے لیے قندھار آئے ہیں۔
طالبان کے ترجمان نے مزید کہا کہ ایران کے نائب سفیر نے اس ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے برادر ملک افغانستان کے ساتھ پہلے کے مقابلے میں بہتر تعلقات قائم کیے ہیں۔
سید حسن مرتضوی نے اپنے دورہ قندھار کے دوران ذبیح اللہ مجاہد کے علاوہ قندھار کے گورنر حاجی محمد یوسف وفا اور صوبے کے دیگر مقامی طالبان حکام سے بھی ملاقات اور گفتگو کی۔
مرتضوی نے ان ملاقاتوں میں تہران اور کابل کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا اور تعاون کو وسعت دینے کے لیے ایران کی آمادگی کا اظہار کیا۔
ایران کے نائب سفیر نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ افغانستان کے عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور اس ملک کی تعمیر نو اور ترقی میں مدد کے لیے تیار ہے۔
قندھار میں ایران کے قونصل جنرل علی رضا حاجی زادہ اور مولوی عبدالشکور حقانی بھی بعض اجلاسوں میں موجود تھے۔ فریقین نے تجارتی لین دین میں سہولت پیدا کرنے اور ٹرانزٹ کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔
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