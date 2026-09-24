ابراہم لنکن کے 8 امریکی ملاحوں کی ایران کے خلاف جنگ کے دوران خودکشی

اہل بیت نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، سی این این نے رپورٹ کیا کہ امریکی بحریہ کی قائم مقام سربراہ ہانگ کاؤ نے بتایا کہ ابراہم لنکن کے جنگی گروپ میں شامل 8 امریکی ملاحوں نے ایران کے خلاف جنگی کارروائیوں پر مشتمل مشن کے دوران خودکشی کی کوشش کی۔
امریکی عہدیدار کے مطابق، ان ملاحوں میں طیارہ بردار بحری جہاز، فضائی یونٹ، حفاظتی جنگی جہازوں اور ابراہام لنکن کے جنگی گروپ میں شامل دیگر یونٹس کے اہلکار شامل تھے۔
رپورٹ کے مطابق اس مشن کے دوران خودکشی کی کوشش کرنے والے کسی بھی ملاح کی موت نہیں ہوئی۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس جنگی مشن میں تقریباً 6 سے 7 ہزار فوجی اہلکار شامل تھے، جبکہ طیارہ بردار بحری جہاز ابراہام لنکن کو 6 ماہ سے زائد عرصے تک سمندر میں تعینات رکھا گیا۔
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