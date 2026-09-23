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پنجاب حکومت نے 27 ستمبر سے موبائل اور انٹرنیٹ سروسزکی بندش کی درخواست کردی

23 ستمبر 2026 - 15:52
News ID: 1869079
پنجاب حکومت نے 27 ستمبر سے موبائل اور انٹرنیٹ سروسزکی بندش کی درخواست کردی

لاہور: پنجاب حکومت نے وفاق سے موبائل اور انٹرنیٹ سروسزکی بندش اور سگنل کمزورکرنےکی درخواست کردی۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ذرائع  کے مطابق محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی حکومت کوخط لکھ کر  27 ستمبر سے موبائل اور انٹرنیٹ سروسز کی بندش اور اسے ڈاؤن گریڈکرنےکی درخواست کی ہے۔ 

ذرائع کا کہنا ہےکہ حکومت نے ضلع اٹک اور راولپنڈی کے مخصوص علاقوں میں موبائل اور  انٹرنیٹ بندش کی درخواست بھی کی ہے۔ 

 ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے درخواست امن وامان کی متوقع صورتحال کے پیش نظر کی۔ 

واضح رہے کہ تحریک انصاف نے 27 ستمبر کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کررکھا ہے جس سلسلے میں اسلام آباد آنے والے راستوں پر کنٹینرز لگائے جارہے ہیں جب کہ پنجاب بھر میں دفعہ 144 بھی نافذ کردی گئی ہے۔

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