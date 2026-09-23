ممدانی کا نیویارک میں نیتن یاہو کی گرفتاری کا مطالبہ، اسرائیلی وزیراعظم کو جنگی مجرم قرار دے دیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، نیویارک کے میئر زہران ممدانی نے بنیامین نیتن یاہو کے خلاف اپنے تازہ مؤقف میں انہیں ’’فلسطینی عوام کے خلاف ہولناک نسل کشی کا معمار‘‘ قرار دیا ہے۔
ممدانی نے زور دے کر کہا کہ جب بین الاقوامی فوجداری عدالت کسی شخص کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے الزام میں گرفتاری کا مستحق قرار دیتی ہے تو اس حکم پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ممدانی نے مزید کہا: ’’میرا ماننا ہے کہ سب کو جوابدہ ہونا چاہیے۔‘‘ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ نیویارک شہر کے پاس نیتن یاہو کے گرفتاری وارنٹ پر عمل درآمد کا قانونی اختیار نہیں ہے۔
بین الاقوامی فوجداری عدالت نے نومبر 2024 میں نیتن یاہو اور اسرائیل کے سابق وزیر جنگ یوآو گالانت کے خلاف غزہ میں ’’جنگی جرائم‘‘ اور ’’انسانیت کے خلاف جرائم‘‘ کے الزامات میں دو گرفتاری وارنٹ جاری کیے تھے۔
اسرائیل اور اس کا دیرینہ اتحادی امریکہ، بین الاقوامی فوجداری عدالت کے رکن نہیں ہیں۔ واشنگٹن نے ان دونوں گرفتاری وارنٹس کے اجرا کے بعد عدالت کے حکام پر پابندیاں عائد کی تھیں تاکہ ان احکامات کی مخالفت کا اظہار کیا جا سکے۔
نیتن یاہو کی جانب سے جمعہ کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب متوقع ہے۔ اسرائیلی اخبار ’’یدیعوت آحرونوت‘‘ نے گزشتہ روز پیر کو رپورٹ کیا کہ ممدانی کی جانب سے ممکنہ اقدامات کے خدشے کے باعث نیتن یاہو کا طیارہ نیویارک کے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر نہیں اترے گا۔ توقع ہے کہ طیارہ نیوجرسی کے کسی فوجی اڈے یا نیوآرک ایئرپورٹ پر اترے گا۔
اس اخبار نے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ نیتن یاہو نے عوامی احتجاج کے خدشے کے پیش نظر نیویارک کا اپنا دورہ مختصر کرنے اور وہاں رات نہ گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔
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