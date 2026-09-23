یمن کے مغربی ساحل پر سعودی عرب کے کرائے کے جنگجوؤں پر مکمل کنٹرول کے دستاویزات منظر عام پر

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، المسیرہ نے یمن کے مغربی ساحل میں سعودی دشمن کے انتظامی دفتر سے حاصل کی گئی دستاویزات کا ایک حصہ جاری کیا ہے، جن سے سعودی عرب کے اثر و رسوخ اور اپنے حمایت یافتہ عناصر کی چھوٹی بڑی تمام سرگرمیوں پر اس کے وسیع کنٹرول کے مختلف پہلو سامنے آئے ہیں۔
جن دستاویزات کو جاری کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ان میں سعودی اثر و رسوخ اور اپنے حمایت یافتہ عناصر کی سرگرمیوں پر وسیع کنٹرول کے کچھ پہلو دکھائے گئے ہیں۔
ان دستاویزات میں سعودی عرب کی جانب سے کیے جانے والے بعض مالی اخراجات کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں، جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ ریاض یمنی عوام کے خلاف کشیدگی میں اضافے کی تمام سرگرمیوں کا مالی معاون اور محرک ہے۔
ان دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی سفیر آل جابر ذاتی طور پر ملازمین کی تقرری اور تعیناتی کی نگرانی کرتے ہیں اور سعودی حمایت یافتہ عناصر کے سربراہان محض ایسے فرمانبردار اوزار ہیں جن کا کام صرف احکامات پر عمل کرنا ہے۔
المسیرہ نے اس حوالے سے کہا کہ جاری کرنے کی اجازت دی گئی دستاویزات ایک بڑے ذخیرے کا صرف ایک حصہ ہیں اور یمن کی مسلح افواج سے متعلق اداروں کے پاس مزید ہزاروں دستاویزات موجود ہیں۔
یہ صورتحال ان رازوں کی وسیع تعداد کی نشاندہی کرتی ہے جو سعودی دشمن کے ذرائع اور ان کے منتظمین کے مکروہ کردار کو بے نقاب کرتے ہیں۔
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