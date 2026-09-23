بصرہ سے ام قصر تک؛ آبنائے ہرمز کے بحران نے عراقی معیشت کو کیسے دباؤ میں ڈالا؟

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جنوبی عراق کے شہر بصرہ میں ایندھن بردار ٹینکرز کی سرگرمیاں رک گئی ہیں جبکہ مزدوروں نے اجرتوں میں کمی، ملازمین کی برطرفی اور عراق کی بندرگاہوں کی سرگرمیوں میں سست روی کی اطلاع دی ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور صیہونی حکومت کی جنگ کے اثرات اب واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں اور عراقی معیشت دباؤ میں ہے۔
اسی حوالے سے 22 سالہ فوزی نے، جس کی درخواست پر اس کا پورا نام ظاہر نہیں کیا گیا، فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ وہ بصرہ کے ایک تیل کے میدان میں دیکھ بھال اور مرمت کی خدمات فراہم کرنے والی ایک نجی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ بصرہ عراق کی تیل برآمدات کا مرکزی مرکز اور ملک کی واحد بحری گزرگاہ ہے۔ اس نے کہا: تیل کا میدان بند ہے، ہم تیل نکال نہیں رہے، تو پھر ہم کس چیز کی مرمت اور دیکھ بھال کریں؟
اس کے مطابق، اس کی کمپنی نے ابتدا میں اجرتوں میں 20 فیصد کمی کی، پھر اسے نصف کر دیا اور آخرکار درجنوں ملازمین کو برطرف کر دیا۔ فوزی اب ماہانہ صرف 15 دن کام کی جگہ پر جاتا ہے اور زیادہ تر وقت اس انتظار میں گزارتا ہے کہ اسے کوئی ذمہ داری سونپی جائے۔ ایسی ذمہ داریاں بہت کم آتی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ میں ایک ماہ سے کوئی کام نہیں کر رہا۔
بصرہ کے بہت سے رہائشیوں نے بھی تیل کے میدانوں اور بندرگاہوں میں سرگرم نجی کمپنیوں میں ملازمین کی برطرفی یا اجرتوں میں کمی کی اطلاع دی ہے۔ سرگرمیوں میں کمی کے بعد ان کمپنیوں کو ملازمین کی تعداد کم کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ بصرہ کے شہریوں کی ایک بڑی تعداد اپنی آمدنی کے لیے تیل کے شعبے پر انحصار کرتی ہے۔ یہ شعبہ بھی دنیا کے دیگر حصوں کی طرح ایران کے خلاف جنگ اور آبنائے ہرمز سے متعلق بحران کے اثرات سے متاثر ہوا ہے۔
ایران کے خلاف امریکہ اور صیہونی حکومت کے مشترکہ حملے سے فروری کے آخر میں شروع ہونے والی جنگ سے قبل عراق روزانہ تقریباً 40 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا تھا اور اوسطاً 34 لاکھ بیرل یومیہ برآمد کرتا تھا۔ عراق کی آمدنی کا تقریباً 90 فیصد تیل کی فروخت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس تیل کا زیادہ تر حصہ بصرہ کے راستے اور تزویراتی اہمیت کی حامل آبنائے ہرمز سے گزرتا تھا، جو دنیا میں توانائی کی فراہمی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تاہم آبنائے ہرمز کے بحران کے باعث عراق کو اپنے ذخائر بھر جانے کے بعد بیشتر تیل کے میدانوں میں پیداوار روکنے پر مجبور ہونا پڑا۔
عراق کی تیل برآمدات؛ متبادل راستوں کی تلاش
اس تعطل کی تلافی کے لیے عراق نے ٹینکروں کے ذریعے شام اور پائپ لائن کے ذریعے ترکی کے راستے تیل کی برآمدات دوبارہ شروع کیں، تاہم یہ مقدار اس تیل کا صرف ایک چھوٹا حصہ ہے جو پہلے آبنائے ہرمز کے راستے برآمد کیا جاتا تھا۔
ماہرین نے توانائی کی منڈی میں اتار چڑھاؤ سے عراقی معیشت کو محفوظ رکھنے کے لیے آمدنی کے ذرائع کو متنوع بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے، تاہم نجی شعبے کی کمزوری، بینکاری نظام کے مسائل، بدانتظامی اور کئی دہائیوں کے بحران کے نتیجے میں بنیادی ڈھانچے کی خستہ حالی کے باعث اس مقصد کا حصول آسان نہیں ہے۔
بصرہ میں پارکنگ کے مقامات ایندھن بردار ٹینکروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کچھ ٹینکر خالی کھڑے ہیں جبکہ کچھ کئی ہفتوں سے اس انتظار میں ہیں کہ انہیں اپنا خام تیل بحری جہازوں تک پہنچانے کا موقع ملے۔
آبنائے ہرمز کی بندش کے نتیجے میں عراقی تیل کی برآمدات میں شدید کمی کے بعد برآمدات میں معمولی اضافہ ہوا اور بحری جہازوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے والے ادارے کپلر کے اعداد و شمار کے مطابق ستمبر کے پہلے ہفتے میں یہ مقدار 30 لاکھ بیرل سے تجاوز کر گئی۔
عراق کی وزارت تیل کے مطابق ستمبر کے آغاز سے ملک کی خام تیل کی اوسط یومیہ برآمدات تقریباً 26 لاکھ بیرل رہی ہیں۔ تاہم ایک عہدیدار نے بتایا کہ عراق کو حال ہی میں اپنا تیل کم قیمت پر فروخت کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔
عراق میں اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جبکہ منڈیوں میں مسلسل تشویش کے باعث ڈالر کے مقابلے میں عراقی دینار کی قدر میں بھی کمی آئی ہے۔ اس عہدیدار نے مزید بتایا کہ عراق کے زرمبادلہ کے ذخائر میں تقریباً 20 ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے۔
تیل کی آمدنی میں کمی؛ بغداد نے داخلی قرض لینا شروع کر دیا
عراق درآمدات کے اخراجات پورے کرنے، دینار کو مستحکم رکھنے اور سرکاری ملازمین و پنشنرز کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی غیر ملکی کرنسی پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ یہ طبقہ عراق کی 4 کروڑ 60 لاکھ سے زائد آبادی کا تقریباً 20 فیصد ہے۔
تیل کی آمدنی میں کمی کے بعد عراقی حکام کو داخلی قرض لینے کا سہارا لینا پڑا ہے۔
اقتصادی ماہر علی المولوی نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ عراقی حکومت کو امید ہے کہ وہ مزید چند ماہ تک قرض لے سکے گی، تاہم غالب امکان ہے کہ اس نے رواں سال کے اختتام سے قبل اس جنگ کے حل تک پہنچنے پر انحصار کر رکھا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ تیل کی برآمدات میں حالیہ معمولی بہتری نے عراقی حکومت کو کچھ مزید وقت دیا ہے اور اسے تنخواہیں مقررہ وقت پر، اگرچہ معمولی تاخیر کے ساتھ، ادا کرنے میں مدد ملی ہے۔ ان کے مطابق فوری مسئلہ یہ یقینی بنانا ہے کہ عراقی حکومت اس عمل کو جاری رکھ سکے۔
ام قصر؛ وہ بندرگاہ جو اب مصروف نہیں رہی
عراق اپنی بیشتر ضروریات، خوراک اور ادویات سے لے کر برقی آلات اور قدرتی گیس تک، درآمد کرتا ہے۔ تاہم آج تجارتی بندرگاہ ام قصر میں، جہاں ایک زمانے میں مال بردار بحری جہازوں اور کارکنوں کا ہجوم رہتا تھا، تقریباً کوئی سرگرمی نظر نہیں آتی۔
اس بندرگاہ کے شمالی حصے میں صرف چند بحری جہاز لنگر انداز ہیں، جن میں ایرانی پرچم والا ایک مال بردار جہاز اور ایک دوسرا جہاز شامل ہے جس کے بارے میں بندرگاہ کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے بعد چین سے آیا ہے۔
ام قصر بندرگاہ کے شمالی حصے کی انتظامیہ کو تین نئی بندرگاہی گودیوں کے فعال ہونے سے بہت امیدیں وابستہ تھیں، جنہیں جدید ترین آلات سے لیس کیا گیا ہے، تاہم موجودہ صورتحال میں اس بندرگاہ پر خاموشی چھائی ہوئی ہے۔
ام قصر بندرگاہ کے سرکاری ملازمین کو ملازمین کی تعداد میں کمی اور اجرتوں میں کمی کے علاوہ بندرگاہ کی آمدنی سے منسلک ماہانہ مراعات سے بھی محروم ہونا پڑا ہے۔
ام قصر کے شمالی حصے کے ڈائریکٹر سالم جبار حسین نے کہا: ام قصر اور عراق کی دیگر بندرگاہیں جاری جنگ سے شدید متاثر ہوئی ہیں۔
انہوں نے حالیہ عرصے میں بندرگاہی سرگرمیوں میں معمولی بہتری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کچھ بحری جہاز اب آبنائے ہرمز کے متبادل راستے استعمال کر رہے ہیں، تاہم حقیقی سرگرمیاں اس وقت بحال ہوں گی جب آبنائے ہرمز کھل جائے گی۔
تیل کا بحران بصرہ کی منڈی تک پہنچ گیا
ایران کے خلاف جنگ نے بصرہ کی منڈیوں کو بھی متاثر کیا ہے اور شہر میں اقتصادی سرگرمیاں شدید کم ہو گئی ہیں۔
36 سالہ زید ہادی، جو برقی آلات کی ایک دکان کا مالک ہے، نے بتایا کہ اس کی دکان کی فروخت نصف رہ گئی ہے۔ اس نے اس صورتحال کی وجہ نقل و حمل کے اخراجات میں اضافہ، اجرتوں میں کمی، ملازمتوں کا خاتمہ اور تیل کے شعبے سے وابستہ بہت سے غیر ملکی کارکنوں کے چلے جانے کو قرار دیا۔
اس نے مزید کہا: شہری اب مہینے کے آغاز میں اپنا پیسہ خرچ کرنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ اس کی تنخواہ تاخیر سے ملے گی۔
35 سالہ امیر، جو اس سے قبل ایک تیل کے میدان میں حفاظتی خدمات فراہم کرنے والی نجی کمپنی میں کام کرتا تھا، نے بھی بتایا کہ اجرتوں میں ابتدا میں 40 فیصد کمی کی گئی اور پھر بہت سے ملازمین کے لیے مکمل طور پر روک دی گئی۔ کمپنی نے اب ایک ملازم کو کئی ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔
اس نے کہا: بصرہ میں ہمارا انحصار بندرگاہ اور تیل پر ہے اور اب دونوں رک گئے ہیں۔
آبنائے ہرمز کا بحران اور عراق کو بھاری نقصان
آبنائے ہرمز کا بحران گزشتہ 28 فروری کو امریکہ اور صیہونی حکومت کے ایران کے خلاف مشترکہ فوجی حملوں کے بعد شروع ہوا۔ اس کے بعد تہران نے اس تزویراتی آبی گزرگاہ میں بحری آمدورفت پر پابندیاں عائد کیں۔ بحران سے قبل دنیا کی تقریباً 20 فیصد تیل کی برآمدات اس آبنائے سے گزرتی تھیں۔
یہ صورتحال ایسے وقت میں مزید سنگین ہوئی جب 13 اپریل کو واشنگٹن کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا۔ اگرچہ اسی ماہ کی 8 تاریخ سے ایک نازک جنگ بندی برقرار رہی ہے۔
ایران کے خلاف جنگ سے قبل عراق اپنی تقریباً 90 فیصد آمدنی تیل کی فروخت سے حاصل کرتا تھا اور روزانہ تقریباً 34 لاکھ بیرل تیل برآمد کرتا تھا، جس کا بڑا حصہ آبنائے ہرمز کے راستے جاتا تھا۔
آبنائے ہرمز کی بندش سے بغداد کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ عراق کی سرکاری تیل مارکیٹنگ کمپنی سومو نے ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد سے ان نقصانات کا تخمینہ تقریباً 80 ارب ڈالر لگایا ہے۔ ایک مقامی اقتصادی ادارے نے بھی بحران کے وسط تک نقصانات کا تخمینہ 37 ارب ڈالر سے زیادہ لگایا ہے اور بتایا ہے کہ بعض مہینوں میں عراق کی ماہانہ تیل برآمدات میں کمی 90 لاکھ بیرل سے تجاوز کر گئی ہے۔
بغداد نے متبادل راستوں سے برآمدات کا سہارا لیا
بغداد نے اس تعطل کی تلافی کے لیے ترکی میں کرکوک۔جیہان پائپ لائن کے ذریعے اور اسی طرح شام کے راستے ٹینکروں سے خام تیل برآمد کرنا شروع کیا۔ اسی دوران آبنائے ہرمز کے جنوب سے بھی برآمدات بتدریج بحال ہوئیں، کیونکہ بعض تیل بردار بحری جہازوں نے متبادل راستے استعمال کرنا شروع کر دیے۔
عراق کی وزارت تیل کے مطابق رواں ماہ 20 ستمبر تک ملک کی تیل برآمدات تقریباً 26 لاکھ بیرل یومیہ تک پہنچ گئی ہیں۔ ان میں سے 24 لاکھ بیرل آبنائے ہرمز کے جنوب سے جبکہ 2 لاکھ بیرل شمالی عراق کے راستے برآمد کیے جا رہے ہیں۔
عراقی حکام نے یہ بھی زور دیا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھل جاتی ہے تو عراق صرف ایک ہفتے کے اندر تیل کی پیداوار اور برآمدات کی مکمل سطح بحال کر سکتا ہے۔
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