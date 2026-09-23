یورپ میں اسلام مخالف رجحانات میں اضافے پر اسلامی تعاون تنظیم کا انتباہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسلامی تعاون تنظیم کے وزارتی رابطہ گروپ نے یورپی یونین میں اسلام مخالف رجحانات میں اضافے پر خبردار کرتے ہوئے یورپ میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔
اسلامی تعاون تنظیم کے یورپ میں مسلمانوں سے متعلق وزارتی رابطہ گروپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر ایک اجلاس منعقد کیا۔
اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل اسماعیل ولد شیخ احمد نے نفرت انگیز بیانیے اور اسلامی مقدس مقامات پر حملوں میں اضافے پر خبردار کیا۔ انہوں نے انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کی جانب سے مسلمانوں اور ان کی مذہبی علامات کو اپنی اشتعال انگیز انتخابی مہمات میں سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے پر تنقید کی۔
اسلامی تعاون تنظیم نے ایک بار پھر یورپی شراکت داروں، یورپی یونین، یورپ میں سلامتی و تعاون کی تنظیم اور اسلام مخالف رجحانات سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کے ساتھ بات چیت اور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا۔ تنظیم نے یورپی معاشروں کی ترقی میں مسلمانوں کے کردار اور شرکت کو بھی سراہا۔
رابطہ گروپ کے ارکان نے یورپ میں مسلمانوں کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے، ان کی مذہبی و ثقافتی شناخت کے تحفظ اور یورپی معاشروں میں فعال شہریوں کے طور پر مسلمانوں کے مقام کو مضبوط بنانے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا۔
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