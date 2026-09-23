امریکی ریپبلکن ارکان کی کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کو دہشت گرد قرار دینے کی کوشش

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی کانگریس کے کئی بااثر ریپبلکن قانون سازوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیم کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنے کے امکان کا جائزہ لیا جائے۔ سینیٹر ٹیڈ کروز نے بھی گزشتہ ہفتے اس تنظیم کو مذکورہ فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
اسکوائر سینٹر کی رپورٹ کے مطابق، فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن نمائندے رینڈی فائن، جنہوں نے ایسا بل پیش کیا ہے جس کے تحت امریکی محکمہ خارجہ کو یہ جائزہ لینے کا پابند بنایا جائے گا کہ آیا کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیے جانے کے معیار پر پورا اترتی ہے یا نہیں، نے ایک بار پھر اپنے بل کی منظوری کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس تنظیم کے پرتشدد سرگرمیوں میں ملوث مسلم گروہوں سے روابط ہیں۔
فائن نے بدھ کے روز اسکوائر سینٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا: "یہ ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کو اخوان المسلمون کے بازو کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ یہ تنظیم حماس کے لیے ایک پردہ ہے۔"
جارجیا سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن نمائندے ارل ایس. بڈی کارٹر نے بھی کہا کہ وہ فائن اور کروز کی کوششوں سے اتفاق کرتے ہیں۔
انہوں نے اسکوائر سینٹر سے کہا: "یہ ایسا اقدام ہے جو کیا جانا چاہیے۔"
ریاست ٹیکساس اور فلوریڈا اس سے قبل کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کو ایک دہشت گرد گروہ قرار دے چکے ہیں، تاہم اس تنظیم نے اس اقدام کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے اور یہ معاملہ اس وقت عدالتوں میں قانونی کارروائی کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔
اس تنظیم کے تحقیق اور وکالت کے شعبے کے سربراہ کوری سیلور نے اسکوائر سینٹر کی جانب سے تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔
قانونی اور مالی اثرات رکھنے والی درجہ بندی
کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز 1994 میں قائم ہوئی تھی۔ یہ امریکی ٹیکس قانون کی شق 501(c)(3) کے تحت ٹیکس سے مستثنیٰ ایک فلاحی تنظیم ہے اور خود کو شہری آزادیوں، شہری حقوق اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے شعبے میں امریکہ کی سب سے بڑی تنظیم قرار دیتی ہے۔
اگر اس تنظیم کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے تو اس کی وفاقی ٹیکس چھوٹ معطل ہوسکتی ہے، اسے دی جانے والی مالی امداد ٹیکس میں کٹوتی کے لیے قابل قبول نہیں رہے گی، اس کے اثاثے منجمد کیے جاسکتے ہیں اور اسے جان بوجھ کر مادی مدد فراہم کرنا وفاقی جرم بن جائے گا۔
ریپبلکن جماعت کی اتوار کے روز ڈلاس میں ہونے والی وسط مدتی کانفرنس میں سینیٹر ٹیڈ کروز نے اس اتحاد پر تنقید کی جسے انہوں نے کمیونسٹوں اور اسلام پسندوں کے درمیان "سرخ و سبز اتحاد" قرار دیا۔ ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے بھی اس ریاست میں شریعت کے قانون پر مکمل پابندی عائد کرنے کا عزم ظاہر کیا۔
کروز نے منگل کے روز سینیٹ کی عدالتی کمیٹی کے اجلاس میں امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سربراہ کش پٹیل سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایبٹ کے اقدام کی پیروی کرے۔
انہوں نے کہا: "ٹیکساس، جہاں میں رہتا ہوں، نے انہیں ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بھی ایسا ہی کرے۔ خطرات پر توجہ مرکوز کرنا اور انہیں نشانہ بنانا امریکہ کو محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔"
کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے ریپبلکن ارکان کی جانب سے اس تنظیم پر کی جانے والی تنقید کو اسلام مخالف تعصب اور مک کارتھی ازم کی مثالیں قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی ہے۔
بل کی حمایت اب بھی غیر واضح
اپریل میں ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن نمائندے چپ رائے نے ایک بل پیش کیا تھا جس کے تحت امریکی محکمہ خزانہ کو کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز اور اس سے وابستہ تنظیموں کو خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد قرار دینے کا پابند بنایا جاتا۔
اس بل کے 16 حامی ہیں اور یہ تمام ریپبلکن ہیں۔ تاہم یہ بل اب تک ووٹنگ کے لیے پیش نہیں کیا گیا۔
رائے 119ویں کانگریس کے اختتام پر جنوری کے اوائل میں اپنے عہدے سے ریٹائر ہوجائیں گے۔ انہوں نے مئی میں ٹیکساس کے اٹارنی جنرل کے انتخاب میں ریپبلکن جماعت کی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کیا تھا، تاہم انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
اس کوشش کو اب تک ان قانون سازوں میں کسی ڈیموکریٹ کی حمایت حاصل نہیں ہوئی جن سے اسکوائر سینٹر نے رابطہ کیا۔
میری لینڈ سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹ نمائندے جیمی راسکن نے کہا کہ انہیں فائن کے بل کے بارے میں علم نہیں ہے۔
انہوں نے سوال کیا: "کیا ایک ٹیکس سے مستثنیٰ فلاحی تنظیم کو دہشت گرد گروہ قرار دیا جانے والا ہے؟"
ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹ نمائندے مارک ویسی نے کہا کہ اگرچہ وہ ہر اس گروہ کی مذمت کرتے ہیں جو 7 اکتوبر 2023 کو جنوبی اسرائیل میں ہونے والے حملوں کی حمایت کرتا ہے، تاہم ان کے حلقے کے کسی فرد نے کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے بارے میں ان سے کوئی شکایت نہیں کی۔
ویسی نے اسکوائر سینٹر سے کہا: "ان کے نمائندے ہمارے دفتر آئے ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اس لیے ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سینیٹر کروز کو پہلے اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے اور ٹیکساس ریلوے کمیشن کے لیے ریپبلکن امیدوار کی مذمت کرنی چاہیے۔"
ایوان نمائندگان کے دو ریپبلکن ارکان نے بھی کہا کہ وہ فائن کے بل اور کروز کے مطالبے سے واقف نہیں ہیں۔
وسکونسن سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن نمائندے گلین گروتمن نے کہا: "اسرائیل کے دوست کی حیثیت سے میں اس بل کا سنجیدگی سے جائزہ لوں گا۔"
کینٹکی سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن نمائندے تھامس میسی، جو ٹرمپ سے اختلاف کے بعد اپنی دوبارہ انتخابی مہم میں شکست کھا گئے، نے کہا کہ انہوں نے فائن کے بل کے بارے میں اب تک کوئی مؤقف اختیار نہیں کیا ہے۔
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