سعودی عرب میں اٹلی کی فوجی موجودگی زیرِ غور؛ روم صنعاء سے کشیدگی کم کرنے کی کوشش میں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، طائف کے شاہ فہد ایئر بیس پر یمنی حملے کے دوران اٹلی کے یوروفائٹر ٹائفون (ایف-2000) جنگی طیارے کو نشانہ بنائے جانے کی خبر سامنے آنے کے بعد سعودی عرب میں اٹلی کی فوجی موجودگی پہلی بار بڑے پیمانے پر توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ یہ فوجی موجودگی طویل عرصے سے ذرائع ابلاغ کی توجہ سے دور رہی تھی۔
لبنان کے اخبار الاخبار کی رپورٹ کے مطابق، یہ صورتحال ایسے وقت میں پیدا ہوئی ہے جب اٹلی کی حکومت بیک وقت فوجی اور سفارتی محاذوں پر سرگرم ہے تاکہ بحیرہ احمر اور آبنائے باب المندب میں پیدا ہونے والی صورتحال سے اپنے مفادات کو لاحق خطرات کو کم کیا جاسکے۔ یہ معاملہ اس لیے اہم ہے کہ اٹلی کی تقریباً 40 فیصد تجارت بحیرہ احمر اور باب المندب سے گزرنے والی بحری گزرگاہوں، خصوصاً صنعتی مصنوعات کے شعبے میں، انحصار کرتی ہے۔
سعودی اڈے سے اطالوی طیاروں کی منتقلی
اطالوی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق، جارجیا میلونی کی حکومت مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ہائی الرٹ کے پیش نظر بعض اطالوی طیاروں کو منتقل کر رہی ہے۔ خاص طور پر ایسے طیارے جو حجم میں بڑے، جدید ٹیکنالوجی کے حامل اور زیادہ مہنگے ہیں اور جن میں سے ہر ایک کی قیمت تقریباً نصف ارب یورو تک پہنچتی ہے۔
اس اقدام کا مقصد ان طیاروں کو لاحق ممکنہ خطرات کو کم کرنا ہے۔
دستیاب معلومات کے مطابق، سی-130 جی قسم کے دو چار انجن والے مال بردار طیارے اس مقام سے منتقل کیے جاچکے ہیں اور اب اٹلی کی حکومت کو گلف اسٹریم کے-یو قسم کے ایک راداری طیارے کی بھی حفاظت کرنا ہوگی۔ یہ طیارہ 500 کلومیٹر کے دائرے میں ہونے والی تمام سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
اٹلی کے سکیورٹی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ یہ منتقلی گزشتہ چند روز کے دوران ہوئی اور مذکورہ طیارے اب اس سعودی فوجی اڈے پر موجود نہیں ہیں جسے حالیہ حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔
تاہم، سیکڑوں اطالوی فوجی اب بھی اس مقام پر تعینات ہیں اور اٹلی کی حکومت اور انٹیلی جنس ادارے اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا ان فوجیوں میں سے کچھ کو بھی سعودی عرب سے واپس بلایا جانا چاہیے یا نہیں۔
صنعاء سے کشیدگی کم کرنے کی روم کی کوشش
ان احتیاطی اقدامات کے ساتھ ساتھ، اخبار لا ریپوبلیکا کی رپورٹ کے مطابق، جارجیا میلونی کی حکومت یمنی حکومت کے ساتھ کھلی جنگ میں داخل ہونے سے گریز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ اقدام اٹلی کی خارجہ انٹیلی جنس اور سکیورٹی ایجنسی کے زیرِ انتظام آزمودہ رابطہ ذرائع کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔
اس اخبار کے ذرائع کے مطابق، وزیر دفاع اور اٹلی کی فوج کے سربراہ کی موجودگی میں ایک سکیورٹی اجلاس منعقد ہوا، جس میں یمنی حکومت کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔
اس اجلاس میں یمن کی انصار اللہ تحریک کی جانب سے روم کو بھیجے گئے پیغام کا بھی جائزہ لیا گیا اور اسے کشیدگی کم کرنے کی کوشش قرار دیا گیا۔
اٹلی کی خبر رساں ایجنسی آنسا نے بھی یمنی حکومت کی وزارت اطلاعات کے ایک عہدیدار محمد منصور کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ یمنی حکومت کے اقدامات جائز مسلح مزاحمت ہیں۔
منصور نے مزید کہا کہ یمن کی انصار اللہ تحریک اٹلی کے ساتھ جنگ کی حالت میں نہیں ہے اور وہ اٹلی کو اس تنازع میں شامل نہیں کرنا چاہتی، تاہم یہ سوال ضرور اٹھاتی ہے کہ سعودی عرب میں اطالوی طیارے موجود کیوں ہیں۔
منصور کا یہ بیان آنسا کی جانب سے اطالوی فوجی طیارے کو نشانہ بنائے جانے کے بعد ان سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں سامنے آیا۔
بحیرہ احمر میں بحری موجودگی بڑھانے کی روم کی کوشش
دوسری جانب، ایسے وقت میں جب اٹلی کے بعض حلقے خطے میں ملکی موجودگی یک طرفہ طور پر بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ روم بحیرہ احمر اور آبنائے باب المندب میں بحری جہازوں کی آمدورفت کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کی جانب بڑھ رہا ہے۔
یہ اقدامات یورپی یونین کے بحری مشن آسپیدس کے دائرہ کار میں یا اس سے باہر کیے جاسکتے ہیں، جو اس خطے میں تعینات ہے۔
اٹلی کے وزیر دفاع گوئیدو کروستو نے اس سے قبل خبردار کیا تھا کہ یورپی بیوروکریسی اور فیصلہ سازی کے عمل میں سست روی صورتحال کو مزید خراب کرسکتی ہے۔
کروستو نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی ذمہ دار کایا کالاس کو خط لکھ کر آبنائے باب المندب سے بحری آمدورفت کے تحفظ کے بہترین طریقہ کار کا جائزہ لینے کا مطالبہ کیا تھا اور کھلے سمندر میں دو بحری جہاز بھیجنے کے لیے اٹلی کی آمادگی کا اعلان کیا تھا۔
یہ دونوں بحری جہاز اس اطالوی جنگی جہاز کے ساتھ شامل کیے جائیں گے جو اس وقت آسپیدس مشن کے تحت سرگرم ہے۔
اٹلی کا مزید یورپی ممالک سے شمولیت کا مطالبہ
اٹلی کو امید ہے کہ جرمنی، فرانس اور نیدرلینڈز سمیت دیگر ممالک بھی اس نئے مشن میں شامل ہوں گے یا یورپی کمیشن اس بات کی ضمانت دے گا کہ اضافی اخراجات یورپی یونین کے 27 رکن ممالک کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔
کایا کالاس نے اس سے قبل میلونی حکومت کو بھیجے گئے خط کے مندرجات ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مزید بحری اور فضائی سازوسامان کی ضرورت ہے، جنہیں بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے مناسب طور پر تیار کیا گیا ہو، جن میں قریبی تحفظ فراہم کرنے کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا بھی شامل ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بڑھتی ہوئی بدامنی کے پیش نظر ہمیں اپنی موجودگی میں نمایاں اضافہ کرنا ہوگا تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ آسپیدس مشن اپنی ذمہ داریاں مکمل طور پر انجام دے سکے۔
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