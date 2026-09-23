ملبورن میں داعش سے تعلق کے الزام میں 65 سالہ شخص گرفتار

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، آسٹریلیا کے شہر ملبورن میں انسداد دہشت گردی کی ایک کارروائی کے دوران 65 سالہ شخص کو دہشت گرد تنظیم داعش سے تعلق کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔
آسٹریلوی وفاقی پولیس نے بتایا کہ مذکورہ شخص کو کارلٹن کے علاقے میں ایک گھر پر اہلکاروں کی کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا۔ توقع ہے کہ اس کے خلاف دہشت گرد تنظیم کی رکنیت اور انتہا پسندانہ مواد پھیلانے سے متعلق جرائم کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔
آسٹریلوی وفاقی پولیس کے دعوے کے مطابق، اس شخص نے داعش سے بیعت کا اعلان کیا تھا اور انٹرنیٹ پر اس تنظیم کے مبلغ کے طور پر سرگرم تھا۔ اس نے تقریباً 10 ہزار فائلیں بھی ارسال کیں جن میں انتہا پسندانہ مواد موجود تھا۔
اس پر یہ الزام بھی ہے کہ اس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بچنے کے طریقوں سے متعلق معلومات کے علاوہ بڑے پیمانے پر جانی نقصان والے حملوں کی منصوبہ بندی کے بارے میں تربیتی رہنما کتابچے بھی شیئر کیے۔
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