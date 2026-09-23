آیت اللہ شبیری زنجانی حوزہ ہائے علمیہ کی ممتاز علمی و روحانی شخصیت تھے: بنگلہ دیش شیعہ علماء کونسل

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بنگلہ دیش کی شیعہ علماء کونسل نے عالم تشیع کے مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید موسیٰ شبیری زنجانی کے انتقال پر تعزیتی پیغام جاری کیا۔
کونسل نے اپنے پیغام میں تاکید کی کہ ایسی علمی و روحانی شخصیت کا انتقال حوزہ ہائے علمیہ اور دینی معاشرے کے لیے ایک بڑا نقصان ہے، جبکہ ان کے علمی آثار، شاگرد اور ان کا گراں قدر فکری و روحانی ورثہ حوزہ ہائے علمیہ اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک قیمتی اور پائیدار سرمایہ رہے گا۔
تعزیتی پیغام کا متن درج ذیل ہے:
انا للہ و انا الیہ راجعون
«جب عالم دین وفات پاتا ہے تو اسلام میں ایسی دراڑ پیدا ہوجاتی ہے جسے کوئی چیز پُر نہیں کرسکتی۔»
عالم ربانی، دانا فقیہ اور عالم تشیع کے مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید موسیٰ شبیری زنجانی قدس سرہ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی شیعہ علماء کونسل اس عظیم سانحے اور ناقابل تلافی نقصان پر حضرت ولی عصر و زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، مراجع عظام تقلید، حوزہ ہائے علمیہ، حوزہ کے اساتذہ و فضلاء، مرحوم کے شاگردوں اور عقیدت مندوں اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کے تمام پیروکاروں کی خدمت میں دلی تعزیت و تسلیت پیش کرتی ہے۔
وہ بزرگ عالم حوزہ ہائے علمیہ کی ممتاز علمی و روحانی شخصیات میں سے تھے، جنہوں نے اپنی شریف اور بابرکت زندگی علم کے حصول، تحقیق، تدریس اور اسلام و مکتب اہل بیت علیہم السلام کی نورانی تعلیمات کے فروغ میں گزاری۔ ان کا گہرا فقہی علم، علمی باریک بینی، تقویٰ، متانت، تواضع اور اخلاص نے انہیں علماء اور دینی دانشوروں کے درمیان ممتاز مقام عطا کیا تھا۔ بلاشبہ، ایسی علمی و روحانی شخصیت کا انتقال حوزہ ہائے علمیہ اور دینی معاشرے کے لیے ایک بڑا نقصان ہے اور ان کے علمی آثار، شاگرد اور گراں قدر فکری و روحانی ورثہ حوزہ ہائے علمیہ اور آنے والی نسلوں کے لیے قیمتی اور پائیدار سرمایہ رہیں گے۔
بنگلہ دیش کی شیعہ علماء کونسل بارگاہ الٰہی میں دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بے پایاں فضل و کرم سے اس عالم ربانی کی مخلصانہ خدمات، علمی جدوجہد اور گراں قدر کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، انہیں رحمت الٰہی کے جوار اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی عنایات کے سائے میں بلند درجات عطا فرمائے اور انہیں اولیائے الٰہی کے ساتھ محشور فرمائے۔
اسی طرح بارگاہ خداوندی سے اس سعید فقیہ کے معزز خاندان، شاگردوں، عقیدت مندوں اور تمام پسماندگان کے لیے صبر جمیل اور اجر جزیل کی دعا کرتی ہے۔ امید ہے کہ علمی اور دینی معاشرہ علم، تقویٰ اور معارف اہل بیت علیہم السلام کی خدمت کے راستے کو جاری رکھتے ہوئے اس مرحوم عالم کی یاد اور ان کے گراں قدر علمی ورثے کی پاسداری کرے گا۔
والسلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ
بنگلہ دیش کی شیعہ علماء کونسل
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