امریکی پابندیوں کے بعد کئی ممالک نے ایرانی فضائی کمپنیوں کی پروازوں پر پابندی لگا دی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، دنیا کے کئی ممالک نے بدھ سے امریکی پابندیوں کے نفاذ کے ساتھ ہی ایرانی فضائی کمپنیوں کی اپنے ہوائی اڈوں پر آمد و رفت پر پابندی لگانا شروع کردی ہے۔
العربی الجدید کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے ستمبر کے اوائل میں اعلان کیا تھا کہ ایران کے پورے ہوائی نقل و حمل کے شعبے کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے بھی دو روز قبل خبردار کیا تھا کہ 23 ستمبر سے ایرانی فضائی کمپنیوں کو عالمی سطح پر اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔
بیسنٹ نے سی این بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ دنیا بھر میں ایرانی فضائی کمپنیوں کی سرگرمیاں روک دی جائیں گی۔ ان پابندیوں میں غیر ملکی کمپنیاں اور ادارے بھی شامل ہوں گے جو ایرانی فضائی کمپنیوں کو ضروری خدمات فراہم کرتے ہیں۔
انہوں نے وضاحت کی کہ جو بھی ادارہ کسی ایرانی طیارے کو ایندھن فراہم کرے گا، اسے ہوائی اڈے کی خدمات فراہم کرے گا یا اس کی پروازوں کے ٹکٹ فروخت کرے گا، اسے امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جن میں ڈالر پر مبنی مالیاتی نظام تک رسائی سے محروم ہونے کا خطرہ بھی شامل ہے۔
بیسنٹ نے کہا کہ اگر ایرانی طیارے اترتے ہیں تو انہیں ایندھن نہیں دیا جاسکتا، لینڈنگ کی خدمات فراہم نہیں کی جاسکتیں اور ان کے ٹکٹ فروخت نہیں کیے جاسکتے، بصورت دیگر ڈالر پر مبنی مالیاتی نظام سے خارج کردیا جائے گا۔
ایران میں 27 فضائی کمپنیاں فعال
ایران میں 27 فضائی نقل و حمل کی کمپنیاں کام کررہی ہیں، جن میں سے بیشتر اندرون ملک پروازیں چلاتی ہیں۔
ایران کی قومی فضائی کمپنی ایران ایئر اور نجی فضائی کمپنی ماہان ایئر بین الاقوامی پروازوں، بالخصوص ہمسایہ ممالک، روس اور چین کے لیے پروازوں کے حوالے سے اہم ایرانی فضائی کمپنیاں ہیں۔
پیر سے جارجیا نے ایرانی فضائی کمپنیوں کی اپنی حدود سے گزرنے اور اپنے ملک کے لیے جانے والی تمام پروازوں پر پابندی عائد کردی ہے۔ ماہان ایئر نے بھی اعلان کیا ہے کہ انقرہ کی درخواست پر ترکی کے لیے اپنی پروازیں معطل کردی ہیں۔
توقع ہے کہ نئی پابندیوں کے باعث ایرانی شہریوں کے بیرون ملک سفر اور ایران واپسی میں مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔
ایران نے فروری کے اواخر میں امریکہ اور صیہونی ریاست کی جانب سے اس کے خلاف جنگ شروع ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد اپنی فضائی حدود مکمل طور پر بند کردی تھیں۔ فوجی کارروائیوں کی شدت کم ہونے کے بعد ایران سے محدود پروازیں دوبارہ شروع کردی گئی تھیں، تاہم اس وقت صرف ایرانی فضائی کمپنیاں ہی بین الاقوامی پروازیں چلا رہی ہیں۔
آذربائیجان نے ایرانی فضائی کمپنیوں کی پروازوں پر پابندی لگا دی
آذربائیجان میں آذربائیجان کی قومی فضائی کمپنی نے منگل کو اعلان کیا کہ امریکی پابندیوں کے باعث ایرانی فضائی کمپنیوں کی آذربائیجان کے لیے پروازوں پر پابندی عائد کردی گئی ہے۔
منگل کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد نئی پابندیوں، بالخصوص ہوابازی کے شعبے پر عائد پابندیوں کے باعث ایرانی فضائی کمپنیوں کی آذربائیجان کے لیے پروازیں 22 ستمبر 2026 سے معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
ایران سے بغداد اور مسقط کی پروازیں معطل
اسی دوران دو ذرائع نے منگل کو رائٹرز کو بتایا کہ عراق نے سول ایوی ایشن اتھارٹی کو ہدایت دی ہے کہ بدھ سے ایرانی فضائی کمپنیوں کی بغداد ایئرپورٹ کے لیے پروازیں روک دی جائیں۔
یہ فیصلہ امریکہ کی جانب سے ان ہوائی اڈوں کو پابندیوں کی دھمکی دیے جانے کے بعد کیا گیا ہے جو ایرانی فضائی کمپنیوں کو خدمات فراہم کریں گے۔
اس ہدایت سے واقف دو ذرائع نے بتایا کہ عراقی حکومت ایرانی فضائی کمپنیوں کی بغداد سے نجف ایئرپورٹ منتقلی کا جائزہ لے رہی ہے۔
عراق ایرانی فضائی کمپنیوں کی پروازوں کی اہم منزلوں میں شامل ہے۔ یہ کمپنیاں زیادہ تر ایرانی زائرین کو عراق میں شیعہ مقدس مقامات تک پہنچاتی ہیں اور واپسی پر عراقی زائرین کو ایران لاتی ہیں۔
عراق کی متعدد ٹریول ایجنسیوں کے عہدیداروں نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ فضائی پروازوں کی بندش کے ازالے کے لیے زمینی سفر کا انتظام کرنے کے آپشن پر غور کیا جارہا ہے۔ بالخصوص اس لیے کہ عراق کی فضائی کمپنیوں نے فروری کے اواخر میں ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران کے لیے کوئی پرواز نہیں چلائی۔
عراق سے جنوبی تہران کے شہر قم تک زمینی سفر میں 12 گھنٹے تک لگ سکتے ہیں۔
تہران سے بغداد اور مسقط کی پروازیں منسوخ
ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم نے سول ایوی ایشن اتھارٹی ایران کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ تہران سے بغداد اور مسقط کی پروازیں بدھ سے منسوخ کردی گئی ہیں۔
اس ادارے نے مزید کہا کہ باقی بین الاقوامی پروازیں، جن میں تہران سے استنبول کی پروازیں بھی شامل ہیں، مقررہ شیڈول کے مطابق جاری رہیں گی۔
ایرانی سول ایوی ایشن اتھارٹی کے ایک ترجمان نے بھی ایرانی طلبہ کی خبر رساں ایجنسی (ایسنا) کو بتایا کہ فی الحال ایرانی مسافروں کو سلطنت عمان کے ہوائی اڈے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جارہی اور اس معاملے پر بات چیت جاری ہے۔
آپ کا تبصرہ