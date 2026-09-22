روبیو: اقوام متحدہ میں ایرانی وفد سے ملاقات کے لیے تیار ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اقوام متحدہ میں امریکی وفد کی ایرانی وفد سے ملاقات کے لیے آمادگی کا اعلان کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر کے درمیان پہلے سے کوئی ملاقات طے کی گئی ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی گزشتہ روز پیر کی سہ پہر ایک سفارتی وفد کی سربراہی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے نیویارک پہنچے۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی آج منگل کی صبح اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں شرکت اور خطاب کے لیے نائب صدر ڈاکٹر محمدرضا عارف، رہبر معظم کے دفتر کے بین الاقوامی رابطہ امور کے نائب حجۃ الاسلام والمسلمین محسن قمی اور کابینہ کے بعض ارکان کی جانب سے سرکاری الوداعی تقریب کے بعد نیویارک روانہ ہوئے۔
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