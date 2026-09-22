قالیباف: دفاع مقدس کی ثقافت مشکل حالات میں خطرات سے نمٹنے کا قومی نظریہ ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسلامی مجلس کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے آج منگل، 31 شہریور 1405 کو دفاع مقدس میوزیم میں دفاع مقدس اور مزاحمت کے بزرگ کارکنوں کی ساتویں قومی تقریبِ تجلیل و تکریم میں شرکت کی اور متعدد جنگجوؤں اور ایثارگروں سے خطاب کیا۔ انہوں نے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی برسی پر تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی مادی و معنوی زندگی، عزت، آزادی، خودمختاری اور سلامتی کے لیے ایک ایک مجاہد کے مرہونِ منت ہیں۔
دفاع مقدس ایک طرزِ زندگی، عقیدہ اور ثقافت ہے
اسلامی مجلس کے اسپیکر نے کہا کہ ہم سب کے لیے یہ انتہائی مشکل، غم انگیز اور دل توڑنے والی بات ہے کہ اس سال دفاع مقدس کا ہفتہ ایسے وقت شروع ہورہا ہے جب ہمارے شہید کمانڈر انچیف ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسے کمانڈر تھے جو جنگ کے ابتدائی دنوں اور 1359 کے پہلے ہفتوں ہی میں ایک مجاہد، گوریلا اور امام خمینی کے نمائندے کی حیثیت سے اہواز اور حمیدیہ کے محاذ پر موجود تھے، لیکن آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر آج ہمارے ملک میں دفاع مقدس کی ثقافت رچ بس چکی ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس تحریک کے علمبردار ہمارے شہید رہنما اپنے کردار اور عمل کے ذریعے تھے اور قیادت کے منصب پر اس ثقافت کے فروغ کے لیے ان کی کوششوں کے مرہونِ منت ہیں کہ آج یہ ثقافت معاشرے کے تمام شعبوں میں نظر آتی ہے۔ اگر ہمارے شہید امام کی محنت، عزم، تدبر اور مستقبل بینی نہ ہوتی تو شاید آج یہ ثقافت ہمارے عزیز ایران اور اسلام کے لیے اس طرح نجات بخش نہ ہوتی۔
ڈاکٹر قالیباف نے کہا کہ ہم دفاع مقدس کے بارے میں امام شہید کی جانب سے استعمال کیے گئے دو بامعنی الفاظ ’’جنگ کا خزانہ‘‘ کبھی فراموش نہیں کرسکتے۔ آج دفاع مقدس ایک طرزِ زندگی، عقیدہ اور ثقافت ہے؛ ایسی ثقافت جس میں انقلاب کے تمام ارکان اور اصول موجود ہیں۔ اس ثقافت نے انقلاب کو روز بروز مضبوط کیا اور بسیج کی ثقافت کو جنم دیا اور اسے جاری رکھا۔ دفاع مقدس کی ثقافت نے ہمیں الٰہی سنت اور شہادت سکھائی اور عزت، شجاعت، آزادی، اہلیت کی بنیاد پر ذمہ داری دینا، اہل افراد کی تربیت اور اہل افراد کا انتخاب عطا کیا۔ اس ثقافت نے ہمیں بھائی چارہ سکھایا اور دفاع مقدس کی ثقافت کے دائرے میں خودمختاری، آزادی، عقلانیت، انصاف اور معنویت تشکیل پائی اور اسی بنیاد پر ہماری تربیت ہوئی، جس کے لیے ہم سب اپنے شہید امام کے مرہونِ منت ہیں۔
دفاع مقدس کی ثقافت مشکل حالات میں خطرات سے نمٹنے کا قومی نظریہ ہے
مجلس کے اسپیکر نے کہا کہ بلا مبالغہ دفاع مقدس کی ثقافت ایران جیسی عظیم قوم کے لیے مشکل حالات میں خطرات کا مقابلہ کرنے اور انہیں ختم کرنے کا قومی نظریہ ہے۔ درحقیقت دفاع ہی کے دوران ہمیں یہ صلاحیت حاصل ہوئی کہ ہم دشمن کو روک سکیں اور اس پر اپنی حکمتِ عملی مسلط کرسکیں۔ دشمن کو جارحیت سے باز رکھنے کا یقین ہمیں دفاع مقدس کی ثقافت سے ملا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ دفاع مقدس نے اقتصادی میدان میں ہمیں مشکلات برداشت کرنے اور کمزوریوں کو کم کرنے کا طریقہ سکھایا۔ علم و ٹیکنالوجی کے میدان میں اس نے ہمیں خود انحصاری اور تیز رفتار ترقی سکھائی۔ ایک وقت تھا جب ہمارے پاس دستی بم تک نہیں تھے، حتیٰ کہ خاردار تار بھی نہیں تھی اور کوئی ملک ہمیں یہ چیزیں فروخت نہیں کرتا تھا۔ ہماری مؤثر فائرنگ کی حد بھی 15 کلومیٹر سے زیادہ نہیں تھی اور توپ خانے کے ذریعے زیادہ سے زیادہ یہی صلاحیت تھی کہ جنگ کے ابتدائی 24 سے 48 گھنٹوں میں محدود گولہ بارود کے باعث فائرنگ کی جاسکتی تھی، اس کے بعد گولہ بارود راشن بندی کے تحت روزانہ 4 یا 5 گولے فائر کرنے تک محدود ہوگیا تھا۔
ڈاکٹر قالیباف نے کہا کہ اگر آج ہم بغیر کسی پابندی کے ہزاروں کلومیٹر دور اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں اور درست نشانہ لگاتے ہیں تو یہ خود انحصاری اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہم نے دفاع مقدس سے سیکھی ہے۔ دفاع مقدس نے ہمیں امام خمینی کے حکیمانہ قول ’’ہم کرسکتے ہیں‘‘ کا سبق دیا۔
ایرانی قانون ساز ادارے کے سربراہ نے مزید کہا کہ دفاع مقدس نے ثقافتی میدان میں ہمیں اعتماد اور قومی اتحاد سکھایا۔ آج کی قوم انہی ماؤں اور باپوں اور ان نسلوں کے نقش قدم پر چل رہی ہے جو دفاع مقدس کے دوران اپنے بچوں کو بسوں اور ٹرینوں تک محاذ پر روانہ کرنے کے لیے رخصت کرتے تھے اور پھر ان کے پانی، روٹی، خوراک اور علاج کا خیال رکھتے تھے۔ اسی ثقافت نے ہماری قوم کو اس طرح بہادر بنایا کہ ہمارے تمام دوست اور دشمن حیران رہ گئے۔
انہوں نے کہا کہ دفاع مقدس نے سیاسی میدان میں بھی ہمیں بیرونی دباؤ اور بیرونی مسلط کردہ حالات کے مقابلے میں اتحاد کا سبق دیا۔
نہ انتظار کریں گے، نہ تسلیم ہوں گے اور نہ ملک کو بند کریں گے
ڈاکٹر قالیباف نے مزید کہا کہ آج جب امریکہ کا شیطان صفت صدر اپنی شیطانی طاقت کے ساتھ ایرانی قوم کی تباہی کی بات کرتا ہے اور اتنی واضح زبان میں دھمکیاں دیتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا سامنا دفاع مقدس کی ثقافت، قرآن و اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے جنم لینے والی دینی تہذیب اور ایک تاریخی ایرانی تہذیب سے ہے۔ دشمن جان لے کہ کسی بھی بیرونی طاقت، حتیٰ کہ امریکہ جیسی سپر پاور میں بھی اس آزاد، خوددار، بہادر اور الٰہی سنتوں پر یقین رکھنے والی قوم پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی طاقت نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران کی قوم اور مسلح افواج کا دوسرے ممالک سے فرق دفاع مقدس میں جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اس وقت دفاع مقدس میں تربیت یافتہ اور تیار ہوئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس امام خمینی اور امام شہید موجود تھے اور ہمارے موجودہ امام، حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای بھی ہمارے سابق رہنماؤں کے راستے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے دشمن جان لیں کہ آج ہمہ جہت جنگ، فوجی جنگ، اقتصادی جنگ اور سفارتی جنگ میں ہمارا جواب وہی ہوگا جو ماضی سے آج تک انہیں دیا جاتا رہا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نہ کبھی انتظار کریں گے، نہ تسلیم ہوں گے اور نہ ملک کو بند کریں گے۔ ہم خطرہ ختم ہونے تک ڈٹے رہیں گے اور یقیناً پابندیاں ختم کرنے کے لیے طاقت استعمال کریں گے۔ ہمارے ملک کے پاس پائیدار بازدار قوت موجود ہے۔
ڈاکٹر قالیباف نے مزید کہا کہ دشمن کو معلوم ہونا چاہیے کہ مذاکرات بھی جدوجہد کا ایک طریقہ ہیں۔ مذاکرات کا مقصد ایران کو جدوجہد کے میدان سے باہر نکالنا نہیں بلکہ اس جدوجہد کے ایک حصے کو سفارت کاری کے نام سے دوسرے میدان میں منتقل کرنا ہے۔ ہماری سفارت کاری بھی دفاع مقدس کی ثقافت سے جنم لیتی ہے۔ سفارت کاری کا مطلب تسلیم ہونا نہیں بلکہ میدان کی طاقت کو سیاسی کامیابی میں تبدیل کرنا ہے۔
ڈاکٹر قالیباف نے مزید زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے پوری طرح سمجھا ہے اور عملی طور پر ثابت کیا ہے کہ دفاع مقدس صرف کیلنڈر کی ایک یاد نہیں بلکہ طاقت اور عزت پیدا کرنے والی ایک مستقل فیکٹری ہے؛ یہی دفاع مقدس کی ثقافت ہے۔ جو کچھ ہم نے کل خندقوں میں سیکھا اور جس دوران ہماری تربیت ہوئی، آج اسے جنگ، ٹیکنالوجی، معیشت، ثقافت اور سفارت کاری کے میدان میں استعمال کرتے ہیں اور دشمن کو بے بس کرتے ہیں۔
دفاع مقدس ایک تحریک کا آغاز تھا
اسلامی مجلس کے اسپیکر نے کہا کہ آج دشمن دنیا کی ایک سپر پاور ہونے کے باوجود ان تمام میدانوں میں بے بس اور پریشان ہوچکا ہے اور ہماری تعبیر میں ’’اب کیا کریں‘‘ کی کیفیت سے دوچار ہے۔ درحقیقت ہمارا اصول وہی ہے جو دفاع مقدس کا اصول تھا۔ دفاع مقدس کسی جنگ کا اختتام نہیں تھا بلکہ ایک تحریک اور ایک نمونے کا آغاز تھا؛ ایک منطق کا آغاز تھا، ایسی قوم کی منطق جو اپنی خودمختاری کے تحفظ کے لیے میدان میں ڈٹ گئی اور حالات کے مطابق اپنا کردار ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ دفاع مقدس کی ثقافت کا پھیلاؤ ہی ہمیں قومی طاقت کے میدانوں تک لے گیا اور ہم ان صلاحیتوں کو روز بروز برقرار رکھنے اور بڑھانے میں کامیاب ہوئے۔
انہوں نے مزید کہا کہ دفاع مقدس وہی منطق ہے جس نے ہمیں فوجی اور اقتصادی میدان میں داخل کیا اور مشکلات برداشت کرنے اور خود کفالت کی جانب لے گئی؛ یہی وہ منطق ہے جس نے ہمیں ٹیکنالوجی سکھائی تاکہ ہم دوسروں پر انحصار نہ کریں اور اس کی عملی مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں۔
ڈاکٹر قالیباف نے کہا کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں دفاع مقدس کی ثقافت پر انحصار اور اس سے عدم انحصار کے درمیان فرق دیکھنا چاہتے ہیں تو تہران۔کرج ہائی وے کے شمال اور جنوب میں موجود صنعتوں کا فرق اس کی مثال ہے۔ ایک طرف اس ثقافت پر یقین تھا جبکہ دوسری طرف ایسا یقین نہیں تھا۔
مجلس کے اسپیکر نے مزید کہا کہ اس ہائی وے کے شمال میں ہماری ٹیکنالوجی اور ہماری فضائی و خلائی صنعت موجود ہے جبکہ جنوب میں گاڑیوں کی صنعت ہے۔ میں مزدوروں اور انجینئروں کی محنت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا، لیکن واضح فرق دفاع مقدس کی ثقافت پر انحصار اور اس سے عدم انحصار کا ہے۔ اس ہائی وے کے شمال میں، یعنی میزائل اور فضائی و خلائی صنعت کے میدان میں، ہم دنیا کے دو یا تین سرفہرست ممالک میں شامل ہیں، جبکہ جنوب میں ہم ایسے صارف ہیں جسے ایسی صورتحال میں مقامی گاڑی بنانے کے لیے بھی، وہ بھی اتنے زیادہ ایندھن کے استعمال کے ساتھ، ہر سال پرزوں کی درآمد پر 6 سے 7 ارب ڈالر خرچ کرنا پڑتے ہیں۔
ڈاکٹر قالیباف نے کہا کہ دفاع مقدس کی ثقافت صرف 31 شہریور کا ایک دن نہیں کہ ہم اکٹھے ہوں، بلکہ یہ ایسی ثقافت ہے جس میں شہادت، بسیج، جدت اور تخلیقی صلاحیت کی منطق موجود ہے۔ ’’ہم کرسکتے ہیں‘‘ محض ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک ایسا یقین ہے جس کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں اور ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔
مجلس کے سربراہ نے مزید کہا کہ دفاع مقدس کی ثقافت کی کوئی تاریخی میعاد نہیں کہ کسی خاص تاریخ پر ختم ہوجائے اور یہ صرف کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ الٰہی سنتوں پر مبنی ہے اور جب تک دنیا قائم ہے، خدا نے وعدہ کیا ہے کہ یہ منطق کامیاب ہوگی۔ دفاع مقدس کی منطق ہماری قومی خودمختاری اور قومی طاقت کے لیے ایک تزویراتی سرمایہ ہے۔
ہمارے شہید رہنما نے اپنی اور اپنے خاندان کی جان دفاع مقدس کے نظریے پر قربان کردی
انہوں نے مزید کہا کہ درحقیقت دفاع مقدس کی منطق ایرانی قوم اور ہمارے عزیز ملک کے لیے قومی طاقت اور قومی عزت پیدا کرنے کا ایک مدرسہ ہے۔ بے تکلف کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل کے بعد ہم سب سے بڑھ کر اپنے شہید رہنما کے مرہونِ منت ہیں، جنہوں نے اس الٰہی یقین کی راہ میں اپنی اور اپنے خاندان کی جان قربان کردی۔
ڈاکٹر قالیباف نے آخر میں امام شہید کے ایک نماز جمعہ کے خطبے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے مخاطب ہوکر کہے گئے ان کے الفاظ نے ہمارے دل چیر دیے تھے اور آج ہم یہی الفاظ اپنے شہید رہنما سے کہتے ہیں:
’’اے ہمارے آقا! اے ہمارے بزرگ! آج آپ کے ہاتھ ہمارے درمیان موجود رہنے کے دن سے زیادہ کھلے اور مؤثر ہیں اور آپ اس قوم کی مدد، دعا اور رہنمائی کرسکتے ہیں۔ یقین رکھیں کہ اگر ہمارے پاس معمولی سی جان اور تھوڑی سی آبرو بھی ہے تو ہم خون دینے اور خونِ دل بہانے کے لیے تیار ہیں اور ہم سب ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ سے، تمام شہداء اور ان عظیم کمانڈروں سے جو ہمارے ساتھی اور ہم سنگر تھے، معصوم بچوں، خواتین اور خاندانوں اور ان تمام لوگوں سے جو اللہ کے ہاں اپنے مستانہ اجتماع میں رزق پا رہے ہیں، ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں فراموش نہ کریں، اس قوم کے ایک ایک فرد کی عزت اور ہمارے مقاصد تک پہنچنے کے لیے دعا کریں اور ان پیچیدہ راستوں میں جہاں شیطان ہمارے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے حال پر نہ چھوڑیں۔ دعا کریں کہ ہم آپ کے راستے، امام خمینی، امام شہید اور قیادت کی پیروی کو اللہ کی مدد و قوت سے عزت اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھائیں اور یہی خدا کا وعدہ ہے۔‘‘
مجلس کے اسپیکر کی شہداء کے خاندانوں سے اظہارِ تشکر
اس تقریب میں ڈاکٹر قالیباف کی موجودگی میں متعدد شہداء کے خاندانوں، جن میں شہید علی لاریجانی کی بیٹی، شہید میجر جنرل محمد شیرازی کی اہلیہ، شہید بریگیڈیئر نصیرزادہ کی بیٹی، شہید لیفٹیننٹ جنرل غلام علی رشید کی اہلیہ، رمضان جنگ کی جانباز محترمہ فہیمہ ہاشمی تبار، شہداء کے روحانی خاندان سے تعلق رکھنے والے حجۃ الاسلام والمسلمین رحیمی زادہ، شہید ربانی کی بیٹی محترمہ ربانی اور متعدد دیگر افراد، نیز جہاد اور ایثار کے شعبے سے وابستہ دفاع مقدس کے متعدد بزرگ کارکنوں اور فعال افراد کی بھی تجلیل کی گئی۔
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