برطانوی رکن پارلیمنٹ: یمن پر سعودی بمباری میں فوجی مدد شرمناک ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، برطانوی پارلیمنٹ کے سینئر رکن اور ’’یور پارٹی‘‘ کے پارلیمانی رہنما جیریمی کوربن نے سعودی عرب کو فوجی مدد فراہم کرنے کے برطانوی حکومت کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔
کوربن نے آج سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا: ’’ایران پر بمباری کے لیے امریکہ کی مدد کے بعد اب یمن پر بمباری کے لیے سعودی عرب کی مدد کی جا رہی ہے۔ یہ ایک خوفناک اور شرمناک فیصلہ ہے، جو برطانیہ کو مزید جنگ میں جھونک رہا ہے، سعودی عرب کے جنگی جرائم میں برطانیہ کی شمولیت کو گہرا کر رہا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا۔‘‘
’’پولیٹیکو‘‘ ویب سائٹ نے گزشتہ روز رپورٹ کیا کہ برطانوی وزیر اعظم اینڈی برنہام نے اس ملک کی رائل ایئر فورس کو سعودی جنگی طیاروں کو فضائی ایندھن فراہم کرنے کا حکم دیا ہے جو یمن کے خلاف فضائی حملے کر رہے ہیں۔
یمنی مجاہدین کے ہاتھوں مغربی ساحلی علاقوں کی آزادی کے بعد یمن پر سعودی جنگی طیاروں کے وسیع حملوں میں شدت کے سلسلے میں، آج صبح سعودی جنگی طیاروں نے صوبہ تعز کی بندرگاہ المخا میں ایک مکان کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں دو شیر خوار بچوں اور ایک خاتون سمیت 6 شہری شہید جبکہ ایک خاتون اور ایک بچے سمیت 8 افراد زخمی ہوگئے۔
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