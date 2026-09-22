اقوام متحدہ: افغانستان سے ہر قسم کے رابطے میں خواتین کے حقوق کو مرکزی حیثیت دی جائے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے پیر 30 شہریور کو نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کی صورتحال کے بارے میں خبردار کیا اور کہا کہ عالمی برادری کو افغانستان کی موجودہ حکومت سے کسی بھی قسم کے رابطے میں انسانی حقوق، بالخصوص خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کو مرکزی حیثیت دینی چاہیے۔
ترک نے طالبان کی جانب سے خواتین اور لڑکیوں کے خلاف 200 سے زائد احکامات اور فرمان جاری کیے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی ملک کی نصف آبادی کو پابندیوں کے ایک سلسلے کے ذریعے دبایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے موجودہ صورتحال کو ’’صنفی امتیاز‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں افغانستان میں جو کچھ حقیقتاً ہو رہا ہے، اسے واضح نام سے بیان کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق یہ احکامات خواتین پر غلبے اور ان کی محکومی کو معمول بنا رہے ہیں اور اس کے پورے معاشرے پر وسیع اثرات مرتب ہوئے ہیں۔
اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے زور دیا کہ افغانستان کے ساتھ رابطے صرف پناہ گزینوں کی واپسی، انسانی امداد یا تعلقات کو معمول پر لانے جیسے معاملات تک محدود نہیں ہونے چاہئیں۔ خواتین اور لڑکیوں کے حقوق ان مذاکرات کا لازمی حصہ ہونے چاہئیں، کیونکہ اس صورتحال کے اثرات افغانستان کی سرحدوں سے بھی آگے تک پھیل رہے ہیں۔
ترک نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ذمہ داروں کے احتساب کی ضرورت پر بھی زور دیا اور طالبان کے سربراہ اور اس گروہ کی سپریم کورٹ کے سربراہ کے خلاف عالمی فوجداری عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے گرفتاری کے وارنٹ کا حوالہ دیا۔ انہوں نے شواہد کو دستاویزی شکل دینے اور محفوظ رکھنے کا عمل جاری رکھنے کا مطالبہ کیا اور خبردار کیا کہ اس صورتحال کو احتساب کے بغیر جاری رہنے دینا عالمی برادری کو ایک خطرناک راستے پر لے جائے گا۔
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