برطانیہ کا سعودی عرب کو دفاعی فضائی ایندھن کی فراہمی پر رضامندی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، برطانوی وزیر اعظم نے نیویارک روانگی کے دوران تصدیق کی کہ برطانیہ نے وزرائے دفاع اور خارجہ امور سے مشاورت کے بعد سعودی عرب کی جانب سے دفاعی تعاون کے لیے فضائی ایندھن کی فراہمی کی درخواست منظور کرلی ہے۔
برطانوی وزیر اعظم اینڈی برنہم نے واشنگٹن اور نیویارک کے دورے کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سعودی عرب کی جانب سے فوجی تعاون کی درخواست موصول ہوئی تھی اور وزرائے دفاع اور خارجہ امور کی سفارش کی بنیاد پر میں نے گزشتہ رات اس درخواست کو دفاعی فضائی ایندھن کی فراہمی کے لیے منظور کرلیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ سعودی عرب حملوں کا نشانہ بن رہا ہے، اس لیے ہمیں یقیناً ان راستوں کو کھلا رکھنا چاہیے اور اسی بنیاد پر ہم نے اس درخواست کو منظور کیا ہے۔
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