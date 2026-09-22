آیت اللہ العظمیٰ شبیری زنجانی کے انتقال پر رہبر انقلاب کا تعزیتی پیغام

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، رہبر انقلاب آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای نے ممتاز فقیہ اور شیعہ کے صفِ اول کے محقق آیت اللہ العظمیٰ شبیری زنجانی کے انتقال پر تعزیت پیش کی ہے۔
رہبر انقلاب کے تعزیتی پیغام کا متن درج ذیل ہے:
بسم اللہ الرحمن الرحیم
ممتاز استاد اور بلند پایہ فقیہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شبیری زنجانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے افسوسناک انتقال کی خبر ملی۔ اس بزرگ عالم نے بچپن کے ابتدائی چند برسوں کے علاوہ اپنی پوری زندگی علم حاصل کرنے، علم سکھانے اور تحقیق کے راستے میں گزاری۔ ان کے ہم عمر اور ہم عصر اہل علم اور اساتذہ ہمیشہ انہیں ایک صاحبِ تحقیق اور گہری نظر رکھنے والی شخصیت کے طور پر مانتے رہے۔
شرعی احکام کے استنباط سے متعلق مختلف علوم و فنون پر ان کی گرفت باریک نکات اور دقیق پہلوؤں پر گہری توجہ کے ساتھ تھی۔ ان کے دروس، حتیٰ کہ جب ان میں شرکت کرنے والوں کی تعداد چند افراد سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، تحقیق، جستجو اور باریک بینی کی مجالس کے طور پر معروف تھے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔
الحمدللہ، گزشتہ تقریباً تین دہائیوں سے کچھ زیادہ عرصے کے دوران بہت سے لوگوں کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنی علمی استعداد کے مطابق ان کے گراں قدر وجود سے استفادہ کریں اور اپنے علمی حلقوں اور تدریسی سرگرمیوں کے لیے ان سے علمی سرمایہ حاصل کریں۔ ان کی مجلس علم سیکھنے اور سکھانے دونوں کا مرکز تھی، یہاں تک کہ درس کے بعد جب وہ پیدل اپنے گھر کی طرف جاتے تھے، تب بھی ان کی صحبت سے استفادہ کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔
ان کی مسلمہ علمی حیثیت کے علاوہ طلبہ اور فضلا کے ساتھ ان کا عاجزانہ اور شفقت بھرا پدرانہ برتاؤ بھی نمایاں اور قابلِ تقلید تھا۔
بلاشبہ، اس ممتاز شخصیت کا انتقال عصر حاضر میں شیعہ کے صفِ اول کے محققین کے حلقے میں ایک ایسا خلا پیدا کر گیا ہے جسے شاید پُر ہونے میں طویل عرصہ لگے۔
میں اس سانحۂ ارتحال پر ہمارے آقا حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، حوزہ ہائے علمیہ، بالخصوص ان کے شاگردوں اور عقیدت مندوں اور خاص طور پر اس علمی و فاضل پرور خاندان سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور بارگاہِ خداوندِ متعال سے ان بزرگوار کے درجات کی بلندی کے لیے دعاگو ہوں۔
سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای
22 ستمبر 2026
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