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وائٹ ہاؤس میں میڈیا کا بائیکاٹ، ٹرمپ صحافیوں کے بغیر رہ گیا

22 ستمبر 2026 - 14:31
News ID: 1868746
وائٹ ہاؤس میں میڈیا کا بائیکاٹ، ٹرمپ صحافیوں کے بغیر رہ گیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کے دوران میڈیا کی غیر موجودگی نے سب کی توجہ حاصل کرلی، متعدد صحافتی اداروں نے مبینہ پابندیوں کے خلاف احتجاجاً ان کی تقریب کی کوریج نہیں کی۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں خطاب کر رہا تھا، تاہم اس کی آواز میڈیا کوریج میں سنائی نہیں دی کیونکہ کوئی صحافی تقریب کی کوریج کے لیے موجود نہیں تھا۔

رپورٹ کے مطابق، ٹرمپ پر تنقید کرنے والے بعض میڈیا اداروں کو وائٹ ہاؤس کی کوریج سے الگ کیے جانے کے بعد مختلف میڈیا اداروں نے احتجاجاً اجتماعی طور پر صدر کے پروگرام کی کوریج سے گریز کیا۔ یہاں تک کہ نیوزمیکس بھی ٹرمپ کی آواز ریکارڈ نہیں کرسکا۔

بعد ازاں نیوزمیکس کے میزبان نے کہا کہ یہ ایک ایسی مثال ہے جہاں صدر کے میڈیا پر حملوں کا نتیجہ الٹا سامنے آیا ہے۔
 

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