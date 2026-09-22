یمن میں سعودی عرب کی نئی جارحیت، الجوف میں 9 قیدی جاں بحق، صعدہ پر حملے جاری

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی قومی قیدی امور کمیٹی کے سربراہ عبدالقادر المرتضیٰ نے پیر کے روز اعلان کیا کہ سعودی حکومت نے گزشتہ شب صوبہ الجوف کے شہر الحزم میں واقع اس جیل کو نشانہ بنایا جہاں متعدد قیدی زیرحراست تھے۔
انہوں نے بتایا کہ اس حملے کے نتیجے میں حالیہ واقعات سے متعلق 9 قیدی جاں بحق ہوئے ہیں اور ان کے نام جلد جاری کیے جائیں گے۔
دوسری جانب یمنی ذرائع ابلاغ نے صوبہ صعدہ کے رہائشی علاقوں پر سعودی حملوں کے تسلسل کی خبر دی ہے۔ المسیریہ ٹی وی کے مطابق، صوبہ صعدہ کے ضلع حیدان کے مغرب میں واقع رہائشی علاقے طلان کو سعودی عرب نے نئے میزائل حملوں کا نشانہ بنایا۔
رپورٹ کے مطابق سعودی فورسز نے صوبہ صعدہ کے ضلع الظاہر اور اس کے اطراف کے علاقوں پر بھی میزائل حملے کیے ہیں۔
صوبہ الجوف یمن کے شمال مشرق میں واقع ہے اور الحزم اس کا مرکزی شہر ہے۔ اس علاقے میں گزشتہ برسوں کے دوران سعودی فورسز کے ساتھ متعدد مرتبہ جھڑپیں اور حملے ہوچکے ہیں۔ قیدیوں کی موجودگی والی جیل کو نشانہ بنانا قیدیوں کے ساتھ سلوک سے متعلق بین الاقوامی قوانین اور کنونشنز کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔
صوبہ صعدہ یمن کے شمال میں سعودی عرب کی سرحد کے قریب واقع ہے اور 2015 میں سعودی عرب کی جانب سے یمن کے خلاف فوجی کارروائیوں کے آغاز کے بعد سے یہ صوبہ متعدد بار فضائی، میزائل اور توپ خانے کے حملوں کا نشانہ بنتا رہا ہے۔
حالیہ کشیدگی میں سعودی حملوں کا دائرہ صعدہ، الجوف، تعز اور مأرب سمیت یمن کے مختلف صوبوں تک پھیل گیا ہے، جبکہ یمنی مسلح افواج کی جانب سے بھی سعودی فوجی اڈوں اور آرامکو کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔
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