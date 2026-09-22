ایرانی صدر پزشکیان نیویارک روانہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، مسعود پزشکیان کو نیویارک روانگی کے موقع پر ایران کے نائب صدر محمدرضا عارف، رہبر انقلاب اسلامی کے دفتر کے بین الاقوامی امور کے سربراہ حجۃ الاسلام والمسلمین محسن قمی اور کابینہ کے بعض ارکان نے الوداع کیا۔
ایرانی صدر اپنے دورہ نیویارک کے دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے علاوہ اجلاس میں شریک بعض ممالک کے سربراہان سے ملاقات اور گفتگو کریں گے، جبکہ سیاسی و ثقافتی شخصیات اور مختلف متعلقہ حلقوں کے ساتھ بھی نشستیں کریں گے۔
نیویارک روانگی سے قبل پریس کانفرنس میں مسعود پزشکیان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے رواں سال کے نعرے ’’اعتماد‘‘ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عملی طور پر بعض طاقتوں کے سیاسی، فوجی اور اقتصادی وسائل کے باعث اقوام اور انسانوں کے حقوق سمیت قانونی اور بین الاقوامی اصولوں کو بعض مواقع پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ایسا فورم ہے جہاں دنیا کے سامنے ایرانی قوم کی مظلومیت اور اس کی طاقت و اقتدار کو بیان کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سفر کے دوران مختلف سیاست دانوں، ثقافتی شخصیات اور میڈیا نمائندوں سے ملاقاتیں اور گفتگو ہوں گی تاکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مؤقف اور موجودہ حقائق کو عالمی رائے عامہ تک پہنچایا جاسکے۔
ایرانی صدر نے کہا کہ ایرانی قوم نے حالیہ عرصے میں پیش آنے والے حالات اور مشکلات کا سربلندی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور یہ باعث فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران عالمی فورمز پر اپنے مؤقف کا طاقت کے ساتھ دفاع کرے گا اور ایرانی قوم کا حقیقی پیغام دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔
مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ تمام دباؤ، مشکلات اور مشکلات کے باوجود ایرانی قوم عزت و اقتدار کے ساتھ کھڑی ہے اور ملک، عوام، اپنے عقائد اور نظریات کے دفاع کے لیے آخری حد تک کھڑی رہے گی۔
انہوں نے کہا کہ اس دورے کے دوران موجودہ حقائق، ایرانی عوام کی مشکلات، خطے میں ہونے والے واقعات اور وہ عوامل جو عالمی سطح پر بے اعتمادی کا باعث بنے ہیں، زیر بحث آنے والے اہم موضوعات میں شامل ہوں گے۔
ایرانی صدر نے امریکا کے ساتھ مذاکرات اور طے پانے والے معاہدوں میں سابقہ وعدہ خلافیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران متعدد بار مذاکرات کی میز پر آیا اور معاہدے بھی کیے گئے، تاہم فریق مخالف نے اپنے وعدوں اور معاہدوں کو آسانی سے توڑا، جس کا مشاہدہ عالمی رائے عامہ کے سامنے ہوا۔
پزشکیان نے کہا کہ اگر ایک محفوظ، پرامن اور پُرسکون دنیا چاہتے ہیں تو انسانوں اور اقوام سمیت کرۂ ارض کے تمام باشندوں کے حقوق کا احترام کرنا ہوگا۔ طاقت کے بل بوتے پر قوموں کو اطاعت پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔
غزہ اور خطے کے دیگر علاقوں کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ، فلسطین، شام، یمن، ایران اور دیگر علاقوں میں ہونے والے واقعات کو زمینی حقائق کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے اور ہر اقدام کو دہشت گردی کے خلاف کارروائی قرار دے کر جائز نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔
انہوں نے کہا کہ عام شہریوں، گھروں، اسپتالوں اور عوامی مراکز کو نشانہ بنائے جانے سے انسانی حقوق کے حوالے سے کیے جانے والے دعووں پر سنجیدہ سوالات اٹھتے ہیں۔ ان کے بقول زمینی حقائق خود بہت سے معاملات کی عکاسی کرتے ہیں اور عالمی رائے عامہ ان واقعات کا مشاہدہ کر رہی ہے۔
غزہ کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے پزشکیان نے کہا کہ لوگوں کو خوراک اور پانی تک رسائی سے محروم کرنا اور خواتین، بچوں اور بزرگوں کو نشانہ بنانا انسانی حقوق کے دعووں سے مطابقت نہیں رکھتا اور عالمی برادری کو اس صورتحال پر سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے۔
ایرانی وفد کے ہمراہ میڈیا ٹیم کی نیویارک آمد میں رکاوٹ اور اس کے ایران کے مؤقف کی تشہیر پر اثرات سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ممکن ہے ایرانی میڈیا کی موجودگی محدود کرنے کی کوششیں کی گئی ہوں، تاہم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا فورم ایران کا پیغام دنیا تک پہنچانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔
پزشکیان نے مزید کہا کہ نیویارک میں متعدد میڈیا ادارے موجود ہیں اور اگر ایران اپنے پیغام کو مناسب انداز میں پیش اور منتقل کرسکے تو اس کے مؤقف کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے امکانات موجود ہیں۔
انہوں نے کہا کہ عائد کی جانے والی پابندیوں کو بعض فریقوں کی جانب سے خطے میں ہونے والی پیش رفت کے حقائق کے سامنے آنے کے خدشے کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔
ایرانی صدر نے اسلامی جمہوریہ ایران پر مختلف دباؤ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ کوششیں صرف میڈیا تک محدود نہیں بلکہ بعض فریق ایرانی عوام پر دباؤ بڑھانے کے لیے مختلف راستے اختیار کر رہے ہیں تاکہ ملک کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا جاسکے۔
انہوں نے کہا کہ جب فوجی دباؤ مطلوبہ نتائج حاصل نہ کرسکا تو دیگر شعبوں میں بھی اقدامات کیے گئے، جن میں پابندیاں، اقتصادی و سیاسی دباؤ، داخلی اختلافات پیدا کرنا اور معاشرے میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے بعض میڈیا اور مختلف دھڑوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا شامل ہے۔
پزشکیان نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد ممکنہ کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اندرونی دباؤ پیدا کرنا اور قومی اتحاد کو کمزور کرنا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ، رہبر انقلاب اسلامی کی قیادت اور ملک میں موجود اتحاد و یکجہتی پر بھروسہ کرتے ہوئے ایران ان کوششوں کے مقابل کھڑا رہے گا۔
ایرانی صدر نے امید ظاہر کی کہ نیویارک کا یہ دورہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مؤقف کو واضح کرنے، خطے کے حقائق دنیا کے سامنے رکھنے اور ایرانی قوم کا پیغام عالمی رائے عامہ تک پہنچانے کا موقع ثابت ہوگا۔
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