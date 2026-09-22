الزیدی کی روبیو سے ملاقات: ہتھیاروں پر ریاست کی اجارہ داری کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، عراقی وزیر اعظم علی فالح الزیدی نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر اپنی رہائش گاہ پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور ان کے ہمراہ وفد کا استقبال کیا۔
ملاقات میں عراقی وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت عراق اور امریکا کے تعلقات کو مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے تعمیری اقتصادی تعاون کے دائرے کو وسعت دینے پر کام کر رہی ہے، تاکہ مشترکہ شعبوں میں تعاون اور باہمی مفادات کو مزید تقویت دی جاسکے۔
علی فالح الزیدی نے ایک بار پھر عراقی حکومت کے اس عزم کا اظہار کیا کہ قومی حاکمیت سے متعلق حقوق اور ذمہ داریوں کو مکمل کیا جائے گا اور قانونی و آئینی اصولوں کے مطابق ہتھیاروں کو ریاست کے اختیار میں رکھنے کے لیے اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔
دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے عراق کی حکومت اور عوام کی داخلی استحکام کو ادارہ جاتی شکل دینے، اسے برقرار رکھنے اور معاشی ترقی کے لیے عراقی عوام کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا۔
مارکو روبیو نے عراق میں ریاستی اداروں کی تکمیل، استحکام کی بنیادوں کو مضبوط بنانے اور معاشی ترقی کے لیے عراقی حکومت کے اقدامات اور فیصلوں کی بھی حمایت کی۔
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