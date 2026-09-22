وقت آ گیا ہے کہ واشنگٹن خود کو اسرائیل لابی کی زنجیروں سے آزاد کر دے، عراقچی + تصویر

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ، ڈاکٹر سید عباس عراقچی نے اسرائیل ہیوم کے مضمون کے ردعمل میں اپنے ایکس پیج پر پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا:
اسرائیل لابی کو اب اس بات کی کوئی جھجک نہیں کہ وہ ایران کے حوالے سے، امریکی پالیسی میں، اپنے کردار اور اثر و رسوخ کو کھلم کھلا بیان کر دے۔
میریام ایڈیلسن (Miriam Adelson) کے زیر انتظام جریدے میں، ـ جو اس لابی کا نَرسِنْگا ہے، ـ صاف طور پر کہا گیا ہے کہ امریکی پالیسی کو کچھ اس طرح سے ہونا چاہئے کہ اسرائیل کے خلاف کسی بھی بے احترامی یا حملے [اور تنقید و اعتراض] کے جواب میں امریکہ بھی قیمت ادا کرے!
وہ وقت آ گیا ہے کہ واشنگٹن خود کو اس زنجیر سے آزاد کر دے۔
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