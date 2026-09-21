عراقچی: وقت آگیا ہے واشنگٹن اسرائیلی لابی کے اثر سے خود کو آزاد کرے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سید عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی لابی اب امریکا کی ایران سے متعلق پالیسی میں اپنے کردار اور اثر و رسوخ کو کھلے عام ظاہر کرنے سے گریز نہیں کرتی۔
انہوں نے ایک امریکی اشاعتی ادارے میں شائع ہونے والے مؤقف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں واضح طور پر یہ مؤقف پیش کیا گیا ہے کہ امریکا کو اسرائیل کے خلاف کسی بھی مبینہ بے حرمتی یا کارروائی کی صورت میں اسرائیل کی حمایت میں قیمت ادا کرنی چاہیے۔
عراقچی نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ واشنگٹن خود کو اس ’’غل و زنجیر‘‘ سے آزاد کرے۔
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