ایران اور پاکستان کے وزرائے داخلہ کا دوطرفہ تعلقات بڑھانے پر اتفاق

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات اور گفتگو کی۔
ملاقات میں دونوں فریقوں نے دوطرفہ تعلقات کے فروغ سے متعلق معاہدوں کو حتمی شکل دینے اور باہمی روابط کو مزید وسعت دینے پر زور دیا۔
پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔
ایرانی خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق، پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی آج پیر 30 ستمبر 1405 کو ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی جانب سے استقبال کے بعد تہران پہنچے۔ اس دورے کے دوران دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کے دستخط شدہ معاہدے کی شقوں کا جائزہ لینے سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
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