ریپبلکن رکن کانگریس: ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدہ امریکہ کے بہترین مفاد میں ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی ایوان نمائندگان کی ریپبلکن رکن اور خارجہ امور کمیٹی کی رکن آنا پاؤلینا لونا نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدہ کرنا امریکہ کے لیے بہترین راستہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کے حصول کے لیے ان حکومتوں کے ساتھ بھرپور مذاکرات کی ضرورت ہے جن کے ایران کے ساتھ رابطے کے ذرائع موجود ہیں۔
لونا نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی چین اور روس کے حکام کے ساتھ آئندہ ہونے والی بات چیت ایران کے خلاف جنگ کے حوالے سے ہوگی۔ ان کے بقول، امریکی عوام کے مفاد میں یہی ہے کہ کوئی پُرامن حل تلاش کیا جائے۔
ریپبلکن رکن کانگریس نے مزید کہا کہ وہ ایران کے خلاف جنگ کے حوالے سے پُرامن راستہ اختیار کرنے کی جاری کوششوں کی حمایت کے لیے ٹرمپ کو مشورے دیتی رہیں گی۔
انہوں نے کہا کہ ایران کے بارے میں مذاکرات سے متعلق حتمی فیصلہ ٹرمپ ہی کریں گے اور ایران کے حوالے سے مذاکرات براہِ راست ممالک کے سربراہان کے درمیان ہوں گے۔
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