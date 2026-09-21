حیدرآباد پاکستان میں شہید رہبر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے افکار پر کانفرنس

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد میں علمی، مذہبی، ثقافتی اور سماجی شخصیات کی شرکت سے ’’شہید رہبر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے افکار‘‘ کے عنوان سے کانفرنس منعقد ہوئی۔
یہ پروگرام ’’اصغریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان‘‘ کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس میں علما، طلبہ تنظیموں کے عہدیداران، سماجی کارکنوں، خواتین اور نوجوانوں نے شرکت کی۔
کانفرنس سے اصغریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے صدر ’’سید حسین موسوی‘‘، اسلامی جمہوریہ ایران کے خانۂ ثقافت کے سربراہ ’’سعید ہاشمی‘‘ اور پاکستان کے ممتاز عالم دین ’’مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی‘‘ نے خطاب کیا۔
مقررین نے رہبر انقلاب اسلامی کے افکار کے بنیادی محوروں کی وضاحت کرتے ہوئے مزاحمت کو اس فکری نظام کے اہم ستونوں میں سے ایک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ظلم، تسلط اور قبضے کے خلاف مزاحمت کے ساتھ اقوام کی آزادی اور عزت کا دفاع اس نظریے کے اہم اجزا میں شامل ہے۔
کانفرنس میں اسلامی امت کی وحدت کو موجودہ دور میں عالم اسلام کی ایک اہم ضرورت کے طور پر بھی زیر بحث لایا گیا۔ مقررین نے اسلامی معاشروں کو درپیش چیلنجز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مسلم اقوام کے درمیان تعاون بڑھانے، دباؤ کا شکار اقوام کے حقوق کی حمایت اور اسلامی تحریکوں کے درمیان ہم آہنگی مضبوط کرنے پر زور دیا۔
تقریب کے دوران شرکاء نے اسلامی افکار کی ترویج، سماجی شعور اجاگر کرنے اور مزاحمتی تحریکوں کے تسلسل میں نوجوانوں اور طلبہ کے کردار کو اہم قرار دیا اور نئی نسل کی ثقافتی و سماجی میدانوں میں فعال شرکت کی ضرورت پر زور دیا۔
یہ تقریب شرکاء کی موجودگی میں اس عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی کہ شرکاء نے رہبر انقلاب اسلامی کی تصاویر اٹھا کر مزاحمت کے راستے اور اسلامی انقلاب کے اصولوں سے وابستگی جاری رکھنے پر زور دیا اور حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای سے تجدیدِ عہد کی۔
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