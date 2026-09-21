سید جواد نقوی : یمن نے مکہ کو نہیں، آرامکو کو نشانہ بنایا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مجلس بیداری امت مصطفیٰ (ص) پاکستان کے سربراہ حجۃ الاسلام سید جواد نقوی نے یمن کی جانب سے مکہ مکرمہ پر حملے سے متعلق دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں یہ غلط تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ یمن نے مکہ مکرمہ پر ڈرون حملہ کیا ہے، تاکہ یمن کے خلاف فوجی کارروائی اور سعودی حکومت کے دفاع کے لیے ماحول بنایا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ یمن نے کبھی حرمِ مکہ کو نشانہ نہیں بنایا اور پیروانِ امام حسین (ع) خود کو مدافعانِ حرم سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق یمن نے اپنے دفاع کے تحت سعودی حکومت اور امریکہ کے ساتھ شراکت رکھنے والی تیل کمپنی آرامکو کو نشانہ بنایا ہے۔
نقوی نے مزید کہا کہ سرزمین کا دفاع اقوام متحدہ کے قوانین اور اسلامی شریعت، دونوں کی رو سے جائز ہے۔
اس پاکستانی عالم دین نے ان مفتیوں اور علما کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جو یمن کی کارروائیوں کے خلاف موقف اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب غزہ، فلسطین اور مسجد الاقصیٰ حملوں اور تباہی کا نشانہ بن رہے تھے تو ان کی جانب سے ایسا ردعمل دیکھنے میں نہیں آیا، لیکن یمن کی جانب سے اپنے دفاع میں مزاحمت کرنے پر اعتراضات شروع ہوگئے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال کو غزہ، اسرائیل، ایران، حزب اللہ، حماس اور یمن کے درمیان وسیع تر تنازع سے الگ کرکے نہیں دیکھا جا سکتا۔ خطے میں مختلف قوتیں مزاحمتی گروہوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جبکہ یمن اسرائیل کے خلاف اپنی کارروائیوں کے ذریعے ان حالات میں بدستور فعال کردار ادا کر رہا ہے۔
مجلس بیداری امت مصطفیٰ ﷺ کے سربراہ نے مزید کہا کہ سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں نے یمن کو کمزور کرنے کی کوششیں کی ہیں، تاہم یمن کی مزاحمت کے باعث وہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے۔
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