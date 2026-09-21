پاکستان: افغانستان میں رات گئے حملوں میں 28 دہشت گرد ہلاک کرنے کا دعویٰ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستان کی وزارت اطلاعات نے آج پیر 21 ستمبر کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کے اندر خیبر پختونخوا کے بے گناہ عوام کو نشانہ بنانے والے حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد سکیورٹی فورسز نے کوہاٹ، ہنگو اور ثال کے اطراف میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر منصوبہ بندی کے تحت زمینی کارروائی کی۔ اس کے بعد ان حملوں کے ذمہ دار دہشت گرد گروہوں کے ٹھکانوں اور محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف ہدفی فضائی حملے کیے گئے۔
بیان کے مطابق، 20 ستمبر 2026 کو پاکستانی سکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے اضلاع کوہاٹ اور ہنگو میں دہشت گردوں کے ایک گروہ کے خلاف خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر زمینی کارروائی کی۔ اس کارروائی کے نتیجے میں فتنة الخوارج سے وابستہ 9 خوارج ہلاک جبکہ متعدد دیگر زخمی ہوئے، جنہیں بھارت کا واسطہ قرار دیا گیا ہے۔
پاکستان کی وزارت اطلاعات نے مزید کہا کہ موصول ہونے والی قابل اعتماد اطلاعات کی بنیاد پر افغانستان سے متصل سرحدی علاقے میں فتنة الخوارج اور اس سے وابستہ عناصر کے کیمپوں اور دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو بھی درست نشانہ بنایا گیا۔ تین اہداف، جن میں خودکش بمباروں کی تربیت کا ایک مرکز بھی شامل تھا، مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے جبکہ 28 دہشت گردوں اور متعدد خودکش بمباروں کو ہلاک کیا گیا۔ ان مراکز اور پناہ گاہوں میں ذخیرہ کیے گئے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی تباہ کر دیا گیا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے کوشش کی ہے، تاہم اپنے شہریوں کی سلامتی کو اولین ترجیح حاصل ہے۔ وزارت اطلاعات نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان بدستور دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا ہے اور پاکستان کے خلاف خطرہ افغان سرزمین سے پیدا ہو رہا ہے۔ بیان کے مطابق حالیہ کارروائی میں دہشت گردی کے مراکز کو ہی نشانہ بنایا گیا اور شہریوں کو کسی بھی ممکنہ نقصان سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ احتیاط برتی گئی۔
پاکستان کی وزارت اطلاعات نے اعلان کیا کہ ’’عزمِ استحکام‘‘ کے وژن کے تحت سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف ’’غضب للحق‘‘ کے نام سے جاری بلا تعطل مہم پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی، تاکہ ملک سے بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خطرے کا خاتمہ کیا جا سکے۔
دوسری جانب طالبان نے پاکستان کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملے شہریوں کے رہائشی علاقوں پر کیے گئے۔ طالبان کے مطابق ان حملوں میں 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔
آپ کا تبصرہ