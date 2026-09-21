سید محمد امین شیرازی دوبارہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے مرکزی صدر منتخب

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سید محمد امین شیرازی ایک بار پھر امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے مرکزی صدر منتخب ہوگئے اور انہوں نے تنظیم کی مرکزی ذمہ داری سنبھال لی۔
امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کا تین روزہ سالانہ ’’رہبرِ امت‘‘ کنونشن اسلام آباد میں جامعۃ الصادق (ع) میں منعقد ہوا۔
کنونشن میں پاکستان بھر سے تنظیم کے بڑی تعداد میں اراکین، عہدیداران اور سابق اراکین نے شرکت کی۔ تین روزہ پروگرام کے دوران ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے علما اور مذہبی شخصیات نے مختلف نشستوں سے خطاب کیا۔
آخری روز مجلسِ عمومی کے اراکین نے اکثریتِ رائے سے سید محمد امین شیرازی کو سال ۲۰۲۶-۲۰۲۷ کے لیے دوبارہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کا مرکزی صدر منتخب کیا۔
سید محمد امین شیرازی اس سے قبل بھی امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے مرکزی صدر کی ذمہ داری انجام دے چکے ہیں اور یہ دوسری مرتبہ ہے کہ انہیں اس منصب کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔
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