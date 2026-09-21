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ایرانی پولیس سربراہ کی دشمن کو وارننگ، ہر جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیں گے

21 ستمبر 2026 - 19:28
News ID: 1868185
ایرانی پولیس سربراہ کی دشمن کو وارننگ، ہر جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیں گے

ایرانی پولیس کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل احمد رضا رادان نے خبردار کیا ہے کہ دشمن کی جانب سے کسی بھی جارحیت یا حملے کی کوشش کا فیصلہ کن اور پشیمان کن جواب دیا جائے گا۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، احمد رضا رادان نے دفاعی ہفتے کے آغاز پر اپنے پیغام میں آٹھ سالہ ایران عراق جنگ کو ایرانی قوم کی استقامت اور دفاع کی مثال قرار دیا۔

انہوں نے کہا کہ آج بھی ایران عالمی طاقتوں کے ساتھ کشمکش کے مرحلے میں ہے اور ماضی کی طرح نئی جنگی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔

ایرانی پولیس سربراہ نے کہا کہ ملک کی سلامتی کے دفاع کے لیے پولیس مکمل نظم و ضبط اور تیاری کے ساتھ موجود ہے اور دشمن کی کسی بھی سطح کی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔

انہوں نے دفاع مقدس کے شہدا اور جنگجوؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی سکیورٹی ادارے ملک کے دفاع اور عوام کی پائیدار سلامتی کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں گے۔

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