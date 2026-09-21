عمار حکیم:آیت اللہ شبیری زنجانی نے حوزہ علمیہ کو اپنے وسیع علمی ورثے سے مستفید کیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، عمار حکیم نے اپنے تعزیتی پیغام میں آیت اللہ شبیری زنجانی کو قم کے حوزہ علمیہ کی ممتاز علمی شخصیات میں شمار کرتے ہوئے انہیں عظیم فقیہ، محقق، استاد اور صاحبِ علم قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ آیت اللہ شبیری زنجانی نے آیت اللہ سید محسن حکیم اور آیت اللہ سید ابوالقاسم خوئی سمیت حوزہ علمیہ کے بزرگ علماء اور اساتذہ سے علمی استفادہ کیا اور ان کے فقہی نظریات پر خصوصی توجہ دی۔
عمار حکیم کے مطابق، آیت اللہ شبیری زنجانی نے حوزہ ہائے علمیہ کے قیام اور علمی سرگرمیوں کے فروغ میں بھی کردار ادا کیا، جبکہ بڑی تعداد میں ممتاز علماء نے ان سے علمی استفادہ کیا۔
حکمت ملی تحریک کے سربراہ نے مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ، شاگردوں اور عقیدت مندوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔
آپ کا تبصرہ