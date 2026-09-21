یمن کی سعودی عرب کو وارننگ، ہر جارحیت کا تباہ کن جواب دیں گے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یمنی وزیر دفاع میجر جنرل محمد ناصر العاطفی اور مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل یوسف المدانی نے کہا کہ کسی بھی حملے کا جواب فیصلہ کن اور زلزلہ خیز ہوگا۔
دونوں یمنی عہدیداروں نے کہا کہ یمن کی سرزمین کی آزادی اور غیر ملکی افواج کے انخلا کی جدوجہد ملک کی مکمل خودمختاری کے حصول کی کوششوں کا حصہ ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ یمنی پانیوں میں موجود سعودی بحری جہازوں کو آگ اور قبضے کا سامنا کرنا پڑے گا، تاہم ان کے مطابق بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں دیگر بحری جہازوں کی آمدورفت کے لیے بحری سلامتی یقینی بنائی جائے گی۔
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