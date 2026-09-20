یمن کی سعودی عرب کو وارننگ، حملہ ہوا تو ایئرپورٹس بھی بند کر دیں گے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، محمد مفتاح نے اتوار کے روز خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی طاقت یمن کے خلاف جارحیت کا سوچتی ہے تو اسے اس کا جواب دیا جائے گا۔
انہوں نے سعودی عرب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یمن کے خلاف محاصرے پر فخر کرنے والے سعودی حکام یہ بات سمجھ لیں کہ جارحیت کے جواب میں جارحیت کی حکمت عملی کے تحت یمن سعودی عرب کے ایئرپورٹس کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
یمنی عہدیدار نے کہا کہ یمن کسی بھی حملے کے جواب میں بیک وقت کئی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تاہم کوشش ہوگی کہ عام شہریوں اور غیر فوجی تنصیبات کو جنگ کے اثرات سے محفوظ رکھا جائے۔
محمد مفتاح نے واضح کیا کہ یمن کسی بھی ممکنہ جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے اور مخالف فریق کو اس کے نتائج کا ادراک ہونا چاہیے۔
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