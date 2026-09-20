امریکہ میں ڈیزل کی قیمت ریکارڈ 6.49 ڈالر فی گیلن تک پہنچ گئی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکن آٹوموبائل ایسوسی ایشن کی تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں ڈیزل ایندھن کی قیمت نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے اور فی گیلن قیمت 6.49 ڈالر ہو گئی ہے۔
امریکن آٹوموبائل ایسوسی ایشن کے مطابق، امریکہ میں ڈیزل ایندھن کی اوسط قیمت ایک ہفتے کے دوران 6.17 ڈالر سے بڑھ کر 6.49 ڈالر فی گیلن (3.79 لیٹر) تک پہنچ گئی ہے۔
خبر رساں ادارے تاس کے مطابق، ایک سال قبل امریکہ میں ایک گیلن ڈیزل کی قیمت 3.7 ڈالر تھی۔
اس سے قبل وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا تھا کہ شیورون کے سربراہ نے مشرق وسطیٰ کے تنازع کے باعث عالمی سطح پر ایندھن کے بحران کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔
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