یمن: عبدالعزیز بن حبتور: 21 ستمبر کا انقلاب یمن کے سابقہ انقلابات کا فطری تسلسل ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سپریم سیاسی کونسل کے رکن اور جنرل پیپلز کانگریس کے نائب سربراہ محمد المنصور نے ایک پیغام میں 21 ستمبر 2014 کے انقلاب کی 12ویں سالگرہ پر سید عبدالملک بدرالدین حوثی، مہدی المشاط، یمن کے عوام اور مسلح افواج کو مبارکباد پیش کی۔
ڈاکٹر بن حبتور نے المسیرہ نیٹ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ یمن کی تمام سیاسی اور سماجی قوتیں جو مزاحمت کرتی رہی ہیں اور سعودی امریکی جارحیت کا سامنا کرنے کے لیے وطن میں رہنے کو ترجیح دی، مبارکباد کی مستحق ہیں۔
انہوں نے وضاحت کی کہ یہ انقلاب یمن کے سابقہ انقلابات کا انقلابی، روحانی اور سیاسی تسلسل ہے، جن میں 26 ستمبر 1962 کا انقلاب، 14 اکتوبر 1963 کا انقلاب، 30 نومبر 1967 کا دن اور 22 مئی 1990 کو یمن کے اتحاد کا قیام شامل ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ انقلاب کا سب سے اہم مقصد سیاسی فیصلے کو ہر قسم کی بیرونی سرپرستی سے آزاد کرانا ہے اور یہی نئی انقلابی سوچ کی روح ہے۔
بن حبتور نے کہا کہ اس موقع کی تقریبات کے دوران ہم سعودی جارحیت کے مقابلے میں یمنی مسلح افواج، سکیورٹی اداروں، حکومتی ثقافتی اور میڈیا اداروں کی بھرپور تیاری کی حالت میں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سعودیوں نے ہمارے عوام کے خلاف فضائی، بحری اور زمینی محاصرے میں بہت آگے بڑھ کر یمنی عوام کو معاشی، مالی اور رسد کے اعتبار سے مفلوج کرنے کی کوشش کی تاکہ یمن کے عوام گھٹنے ٹیک دیں۔
انہوں نے صنعاء کے ہوائی اڈے پر سعودی حملے کا حوالہ دیا جو ایک قومی وفد کو لے جانے والے شہری طیارے کی لینڈنگ روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔
یہ وفد 28 فروری 2026 کو ایران پر امریکی صیہونی جارحیت میں شہید ہونے والے امام شہید علی خامنہ ای اور امت کے متعدد شہداء کی تشییع جنازہ میں شرکت کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران سے واپس آ رہا تھا۔
انہوں نے کہا: دشمن سعودی نے 12 سال سے زیادہ عرصے سے یمن کے ہوائی اڈے کیوں بند کر رکھے ہیں؟ مریضوں، طلبہ، تاجروں، جامعات سے وابستہ افراد، مزدوروں اور عمرہ و حج کی ادائیگی کے لیے جانے کے خواہش مند افراد کو سفر سے کیوں محروم کیا گیا ہے؟
انہوں نے کہا کہ جب اسلامی جمہوریہ ایران نے متعدد یمنی شہریوں کی منتقلی کے لیے ایک شہری طیارہ فراہم کیا تو سعودیوں کو غصہ آگیا، انہوں نے صنعاء کے ہوائی اڈے پر حملہ کیا اور ہمارے ہوائی اڈوں کے رن ویز تباہ کر دیے۔
انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ ایک عجیب اور حیران کن تضاد نہیں ہے جو عرب اور مسلمان اہل عقل کو بنی سعود کے حکمرانوں اور ان سے وابستہ و وفادار یمنی کرائے کے عناصر کے اس بیمار اور غیر معمولی طرز عمل پر گہری سوچ اور غوروفکر پر مجبور کرے؟
انہوں نے کہا کہ یمن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اور 21 ستمبر کے انقلاب کی بدولت یمنی فوج اپنے ہائپرسونک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے بحیرہ احمر، آبنائے باب المندب، خلیج عدن اور بحیرہ عرب کو اسرائیلی دشمن کے لیے بند کرنے میں کامیاب ہوئی، یہاں تک کہ مقبوضہ فلسطین میں ام الرش بندرگاہ بھی بند ہوگئی اور یمن کے میزائل مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے قلب تک پہنچ گئے۔ یہ حمایت غزہ کی پٹی کے ساتھ انقلابی اور برادرانہ یکجہتی کے طور پر دو سال سے زائد عرصے تک جاری رہی۔
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