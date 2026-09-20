قطری میڈیا: عرب ممالک امریکا کی بار بار خیانتوں سے سبق نہیں سیکھتے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی ویب سائٹ ایکسیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے یمن میں انصار اللہ کے خلاف براہِ راست امریکی مداخلت کی دو درخواستیں مسترد کیں۔
العربی الجدید نے یمن میں حالیہ صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انصار اللہ نے مغربی یمن کے ساحلی علاقوں میں پیش قدمی کرتے ہوئے باب المندب کے اطراف اہم علاقوں پر اپنا کنٹرول مضبوط کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ باب المندب عالمی توانائی اور تجارتی نقل و حمل کے لیے ایک اہم بحری راستہ ہے۔
رپورٹ میں آبنائے ہرمز کی صورتحال کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایران کے اثر و رسوخ اور باب المندب میں انصار اللہ کی پوزیشن نے خطے کے عرب ممالک، خصوصاً خلیجی ریاستوں کے لیے سکیورٹی اور توانائی کے حوالے سے نئی صورتحال پیدا کردی ہے۔
قطری ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ کی جانب سے سعودی درخواست مسترد کیے جانے کے بعد بھی واشنگٹن نے ریاض کو براہِ راست فوجی مدد فراہم کرنے سے گریز کیا، جسے رپورٹ نے عرب ممالک کے لیے امریکا پر انحصار کے حوالے سے ایک اور مثال قرار دیا۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ عرب ممالک کو ماضی میں بھی امریکی پالیسیوں سے متعلق ایسے تجربات کا سامنا رہا ہے، تاہم اس کے باوجود وہ اپنی سکیورٹی کے لیے واشنگٹن پر انحصار جاری رکھے ہوئے ہیں۔
العربی الجدید نے مزید لکھا کہ امریکا اور اسرائیل کے درمیان علاقائی سکیورٹی تعاون میں عرب ممالک کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، تاہم بعض اہم علاقائی بحرانوں میں عرب اتحادیوں کے مفادات کو ترجیح نہیں دی جاتی۔
رپورٹ کے مطابق، موجودہ علاقائی صورتحال نے ایک بار پھر یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ عرب ممالک کب اپنی مشترکہ سکیورٹی اور تعاون کے لیے آزاد نظام تشکیل دیں گے اور امریکا پر انحصار کم کرنے کی سمت عملی اقدامات کریں گے۔
آپ کا تبصرہ