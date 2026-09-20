سی این این کے تجزیہ کار کا دعویٰ: ٹرمپ نے یمن پر حملے کے آپشنز پر غور کیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سی این این کے قومی سلامتی کے تجزیہ کار الیکس پلیتساس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیمپ ڈیوڈ میں قیام کے دوران یمن پر حملے کے آپشنز کا جائزہ لیا۔ یہ دعویٰ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں امریکی سفارت خانوں کی جانب سے سکیورٹی انتباہات جاری کیے گئے ہیں اور ٹرمپ بھی اپنے پہلے سے طے شدہ پروگرام سے قبل وائٹ ہاؤس واپس پہنچ گئے ہیں۔
الیکس پلیتساس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں لکھا: ’’مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ کیمپ ڈیوڈ میں ٹرمپ کی ایک میٹنگ یمن پر حملے کے آپشنز کا جائزہ لینے اور ان پر تبادلہ خیال کے لیے منعقد ہوئی۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ مشرق وسطیٰ کے ان ممالک میں موجود امریکی سفارت خانوں نے، جہاں ممکنہ جوابی حملوں کا خدشہ ہے، سکیورٹی انتباہات جاری کیے ہیں، جبکہ ٹرمپ بھی پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مقابلے میں جلد وائٹ ہاؤس واپس آ گئے ہیں۔ دیگر ذرائع ابلاغ نے بھی ان بیانات کو نشر کیا ہے۔
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