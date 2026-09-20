قالیباف: امریکی وعدے پورے ہونے تک مذاکرات اور آبنائے ہرمز کھولنے کا سوال ہی نہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، محمدباقر قالیباف نے اتوار 29 شہریور کو پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس سے قبل اپنے خطاب میں ایران عراق جنگ کے آغاز کی سالگرہ اور ہفتہ دفاع مقدس کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دفاع مقدس محض ایک تاریخی واقعے کی یاد دہانی نہیں بلکہ دشمن کے حملوں کے مقابلے میں قومی آزادی اور وقار کے تحفظ کا عملی تجربہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ آج دفاع کی نوعیت ماضی کے مقابلے میں زیادہ متحرک اور گہری ہو چکی ہے۔ ایران کے عوام کی آٹھ سالہ دفاع مقدس میں مزاحمت نے ملک میں خود اعتمادی اور خودمختاری کی بنیاد مضبوط کی اور آج بھی ایرانی قوم کی استقامت ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ خطے میں ایک نئے نظام کی تشکیل اور اقتصادی و تزویراتی شعبوں میں نئی راہیں کھولنے کا باعث بن سکتی ہے۔
قالیباف نے نئے تعلیمی سال کے آغاز کا حوالہ دیتے ہوئے اسکول کو قومی دفاعی صلاحیت کے اہم ستونوں میں شمار کیا اور کہا کہ ہم دشمن کے ’’توہمات‘‘ کو ملک کی زندگی، پیداوار اور علم کی رفتار سست کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔
جنگ اور مذاکرات؛ ایک ایسی دوئی جو حقیقت نہیں
مجلس کے اسپیکر نے سیاسی اور دانشورانہ حلقوں میں موجود دو تزویراتی غلطیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک نقطۂ نظر تعامل اور سفارت کاری کو مسترد کرتے ہوئے جنگ کے باوقار اختتام کے لیے کوئی طریقہ کار پیش نہیں کرتا اور ملک کو طویل تھکن اور نہ ختم ہونے والی جنگ کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ دوسرا نقطۂ نظر قومی صلاحیت کو کم تر سمجھتے ہوئے دشمن کے سامنے تسلیم ہونے اور اس کی یک طرفہ شرائط قبول کرنے کا راستہ تجویز کرتا ہے۔
انہوں نے زور دے کر کہا: ’’جنگ یا مذاکرات کی دوئی حقیقت نہیں، بلکہ ہمیں جنگ بھی لڑنی ہے اور مذاکرات بھی کرنے ہیں۔‘‘
قالیباف کے مطابق ایران کو میدان میں طاقت کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور مناسب وقت پر میدان میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو سفارت کاری کے ذریعے اپنے مفادات مستحکم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے تاکہ بالآخر باز deterrence حاصل ہو۔
قالیباف نے کہا کہ سفارتی میدان میں ایران کا مؤقف ’’واضح، منطقی اور ناقابلِ سودے بازی‘‘ ہے اور ایران کے پیغامات اور شرائط ثالثوں کے ذریعے فریق مقابل تک پہنچا دی گئی ہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ جب تک ایران کی یہ شرائط پوری نہیں ہوتیں، ایرانی قوم کے حقوق کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور امریکہ اپنے وعدوں پر عمل نہیں کرتا، اس وقت تک سابقہ مذاکرات کی صورتحال کی بحالی اور آبنائے ہرمز کھولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔
مجلس کے اسپیکر نے مزید کہا کہ مغربی ایشیا میں امریکہ کا سابقہ نظام بکھر چکا ہے اور خطے کے اسلامی ممالک کو نئے نظام کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔
انہوں نے آخر میں زور دیا کہ ملک کا مستقبل ’’عقلانیت، شجاعت اور جدوجہد‘‘ کے ذریعے طے ہوگا، نہ کہ التجا کے ذریعے۔
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