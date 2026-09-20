عراق: حکیم اور عامری کا ہتھیاروں کا مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عمار حکیم کے میڈیا دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عراق کی اسٹیٹ آف لاء الائنس کے سربراہ سید عمار حکیم نے بدر تنظیم کے سیکریٹری جنرل ہادی عامری کا استقبال کیا اور عراق اور خطے کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
بیان کے مطابق، حکیم نے اس ملاقات میں داخلی اتحاد اور قومی یکجہتی مضبوط بنا کر چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ ریاستی دائرہ کار سے باہر موجود ہتھیاروں کے مسئلے کو مفاہمت اور مذاکرات کے ذریعے، عوامی مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے حل کیا جانا چاہیے۔
حکیم اور عامری نے خطے میں استحکام بحال کرنے اور کشیدگی و تنازع کی موجودہ صورتحال کو ختم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
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