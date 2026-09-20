مسلمان مداحوں کا مطالبہ؛ مانچسٹر یونائیٹڈ کے مالک جم ریٹکلف مستعفی ہوں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، گارڈین کی رپورٹ کے مطابق مانچسٹر یونائیٹڈ مسلم سپورٹرز کلب (MUMSC) نے کلب کے شریک مالک جم ریٹکلف کے حالیہ بیانات کے ردعمل میں ان سے اور گلیزر خاندان سے کلب کی ملکیت کے ڈھانچے سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔
اس گروپ نے برطانیہ کی صورتحال کے حوالے سے ریٹکلف کے حالیہ بیانات کو ’’ناقابل قبول‘‘ قرار دیتے ہوئے اپنا بیان موجودہ ملکیتی ڈھانچے پر ’’عدم اعتماد‘‘ کے اظہار کے طور پر جاری کیا ہے۔
’’مداحوں کے بغیر مانچسٹر یونائیٹڈ، مانچسٹر یونائیٹڈ نہیں‘‘
مانچسٹر یونائیٹڈ مسلم سپورٹرز کلب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کلب کے کھلاڑی، ملازمین، سکیورٹی اہلکار، میچ انتظامیہ اور مداح مختلف ممالک، ثقافتوں، قومیتوں اور مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ گروپ کے مطابق، مانچسٹر یونائیٹڈ کی شناخت سرمایہ کاری فنڈز، حصص داروں یا ارب پتی افراد سے نہیں ہے اور برسوں کے ’’زوال، نامکمل وعدوں اور مسلسل ناکامیوں‘‘ کے بعد اس نے موجودہ ملکیتی ڈھانچے پر اپنا اعتماد کھو دیا ہے۔
برطانیہ اور مہاجرت سے متعلق ریٹکلف کے بیانات پر اعتراض
اس گروپ کا بنیادی اعتراض ریٹکلف کے برطانیہ کے حوالے سے حالیہ بیانات پر ہے۔ انہوں نے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں برطانیہ کو ’’زوال کی جانب گامزن‘‘ ملک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں برطانیہ ’’دنیا کی سب سے بڑی سلطنت‘‘ رکھتا تھا۔ ریٹکلف نے زیادہ ٹیکسوں اور مہاجرت کو برطانیہ کے موجودہ مسائل کی وجوہات میں شمار کیا اور کہا کہ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ملک کے سیاست دان ’’کافی سخت گیر‘‘ نہیں ہیں۔
مہاجروں سے متعلق متنازع بیانات کا سابقہ
ریٹکلف کے حالیہ بیانات اس سے قبل سامنے آنے والے ان کے مؤقف کا تسلسل ہیں جن پر ردعمل سامنے آیا تھا۔ سات ماہ قبل اسکائی نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ برطانیہ کو مہاجروں نے ’’نوآبادی بنا لیا ہے‘‘۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے ان بیانات سے بعض افراد کو پہنچنے والی تکلیف پر معذرت کی تھی۔
مانچسٹر یونائیٹڈ مسلم سپورٹرز کلب کا کہنا ہے کہ اس وقت بھی اس نے ریٹکلف سے ان بیانات کے حوالے سے بات کی تھی اور امید ظاہر کی تھی کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا، تاہم گروپ کے مطابق ان کے نئے بیانات میں ایک بار پھر مہاجرت اور سرکاری مراعات کے حصول کو برطانیہ کے مسائل کے تجزیے کا مرکزی حصہ بنایا گیا ہے۔
ریٹکلف اور مانچسٹر یونائیٹڈ کے مداحوں میں اختلافات
حالیہ احتجاج ریٹکلف اور مانچسٹر یونائیٹڈ کے مداحوں کے درمیان واحد اختلاف نہیں ہے۔ گارڈین کے مطابق، گزشتہ چند ماہ کے دوران انہیں مختلف انتظامی فیصلوں پر مداحوں کی جانب سے اعتراضات کا سامنا رہا ہے، جن میں ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافہ اور کلب کے تقریباً 450 ملازمین کو برطرف کرنا شامل ہے۔
اس کے علاوہ دوبارہ فروخت کیے جانے والے ٹکٹوں کے خلاف اقدام اور 685 سیزن ٹکٹ منسوخ کیے جانے کے فیصلے پر بھی متعدد مداحوں کے گروپوں نے احتجاج کیا ہے۔ چنانچہ مسلمان مداحوں کے کلب کا حالیہ مؤقف، کلب کے ایک حصے کے مداحوں اور انتظامیہ کے درمیان پہلے سے موجود وسیع تر اختلافات کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔
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