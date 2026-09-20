ٹوکیو: سیاحوں کے لیے نماز گاہوں کی حمایت، مسجد کی تعمیر کے لیے نہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جاپان فیکٹ چیک سینٹر (JFC) نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ٹوکیو کی مقامی حکومت کی جانب سے اسلامی مساجد کی تعمیر کے لیے بجٹ مختص کیے جانے سے متعلق دعویٰ درست نہیں۔ یہ دعویٰ سوشل میڈیا پر ’’ٹوکیو اسلامی مسجد کی تعمیر کے لیے سبسڈی دے رہا ہے‘‘ کے عنوان سے ایک پوسٹ بڑے پیمانے پر پھیلنے کے بعد سامنے آیا، تاہم تحقیقات سے معلوم ہوا کہ مذکورہ مالی معاونت مسجد کی تعمیر کے لیے نہیں ہے۔
رپورٹ کے مطابق، ٹوکیو میٹروپولیٹن حکومت کے پاس ’’غیر ملکی سیاحوں کی میزبانی کی صلاحیت مضبوط بنانے‘‘ کے نام سے ایک پروگرام موجود ہے، جس کا مقصد سیاحت سے متعلق مراکز کو غیر ملکی مسافروں کی ضروریات بہتر انداز میں پوری کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ اس پروگرام کے تحت مختلف اقدامات، مثلاً کثیر لسانی سائن بورڈز، رابطے کی سہولیات اور سیاحوں کی ثقافتی ضروریات کے لیے مناسب جگہیں فراہم کرنے کی حمایت کی جاتی ہے۔
اس پروگرام کے ایک حصے کے طور پر بعض سیاحتی مراکز، ہوٹلوں اور خدماتی مراکز میں نماز گاہوں (Prayer Room) کے قیام کے لیے بھی معاونت فراہم کی جاتی ہے، جسے سوشل میڈیا پر مسجد کی تعمیر کے ساتھ خلط ملط کیا گیا۔ ٹوکیو حکومت نے واضح کیا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے سبسڈی دینے کا کوئی پروگرام نہیں اور اس منصوبے کے تحت دی جانے والی مالی معاونت میں مساجد یا دیگر عبادت گاہوں کی تعمیر و توسیع شامل نہیں ہے۔
ٹوکیو کے حکام نے زور دیا ہے کہ اس منصوبے کے تحت معاونت حاصل کرنے والی نماز گاہیں مسجد یا کسی مخصوص مذہبی گروہ کے لیے مخصوص عبادت گاہیں نہیں ہیں، بلکہ غیر ملکی سیاحوں کی مختلف ثقافتی اور مذہبی ضروریات پوری کرنے کے لیے قائم کی جانے والی جگہیں ہیں۔ اس کے علاوہ مالی معاونت حاصل کرنے کی ایک شرط یہ ہے کہ یہ جگہیں عام لوگوں کے استعمال کے لیے قابل رسائی ہوں اور مختلف زبانوں میں ان کے استعمال کی سہولت کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں۔
جاپان فیکٹ چیک سینٹر نے جاری کردہ بیانات اور ٹوکیو حکومت کی سرکاری وضاحتوں کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ ’’ٹوکیو نے اسلامی مسجد کی تعمیر کے لیے بجٹ مختص کیا ہے‘‘ کا دعویٰ درست نہیں۔ مرکز کے مطابق موجودہ مالی معاونت کا تعلق سیاحتی خدمات کو بہتر بنانے اور خدماتی مراکز میں نماز گاہوں جیسی سہولیات فراہم کرنے سے ہے، نہ کہ مساجد یا مذہبی مراکز کی تعمیر سے۔
یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب جاپان میں بین الاقوامی سیاحت میں اضافے کے ساتھ بعض شہروں اور سیاحتی مراکز نے مختلف ثقافتی اور مذہبی پس منظر رکھنے والے مسافروں کے لیے مزید سہولیات فراہم کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ تاہم، تحقیقات سے واضح ہوتا ہے کہ ٹوکیو کا یہ پروگرام سیاحت اور عوامی خدمات کے شعبے سے متعلق ہے اور اس کا مساجد کی تعمیر کے لیے مالی معاونت سے کوئی تعلق نہیں۔
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