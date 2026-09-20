امریکی یہودیوں کی اکثریت اسرائیل کو فوجی امداد کم یا بند کرنے کی حامی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ملمن گروپ کی جانب سے یہودی ووٹرز کے ادارے کے لیے کیے گئے ایک نئے سروے کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی یہودیوں میں بنیامین نیتن یاہو اور ان کی پالیسیوں کے حوالے سے نمایاں تنقید پائی جاتی ہے۔
صیہونی میڈیا ادارے والا نیوز کے مطابق، سروے میں 52 فیصد امریکی یہودیوں نے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو دی جانے والی فوجی امداد کم یا مکمل طور پر بند کرنے کی حمایت کی۔ ان میں 17 فیصد نے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو دی جانے والی 3.3 ارب ڈالر کی فوجی امداد مکمل طور پر بند کرنے کی حمایت کی، جبکہ 36 فیصد نے امداد کم کرنے کی حمایت کی، تاہم اسے مکمل طور پر بند کرنے کی مخالفت کی۔
دوسری جانب 40 فیصد شرکاء نے اسرائیل کے لیے امریکی امداد موجودہ سطح پر برقرار رکھنے کی حمایت کی، جبکہ 8 فیصد نے اس معاملے پر کوئی واضح موقف اختیار نہیں کیا۔
سروے کے نتائج میں سیاسی جماعتوں سے وابستگی کے حوالے سے بھی نمایاں اختلاف سامنے آیا۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، 63 فیصد ڈیموکریٹ یہودیوں نے امریکی امداد کم یا بند کرنے کی حمایت کی، جبکہ 67 فیصد ریپبلکن اور 65 فیصد آزاد یہودیوں نے امداد موجودہ سطح پر برقرار رکھنے کی حمایت کی۔
سروے کے ایک اور حصے میں 56 فیصد امریکی یہودیوں نے اس حوالے سے گہری تشویش کا اظہار کیا کہ نیتن یاہو کی قیادت میں صیہونی ریاست کے اقدامات امریکہ میں یہود مخالف اور اسرائیل مخالف جذبات میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔
یہ تشویش ڈیموکریٹ یہودیوں میں زیادہ پائی گئی، جہاں 65 فیصد نے ایسا ہی موقف ظاہر کیا۔ اسی طرح 46 فیصد آزاد یہودیوں اور 34 فیصد ریپبلکن یہودیوں نے بھی اسرائیل کے اقدامات کے نتیجے میں یہود مخالف اور اسرائیل مخالف جذبات میں اضافے کے خدشات کا اظہار کیا۔
سروے کے نتائج سے امریکی یہودیوں کے درمیان حالیہ سیاسی پیش رفت اور پرائمری انتخابات میں اسرائیل کی حمایت سے متعلق بعض اقدامات کے حوالے سے بھی اختلافِ رائے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک تہائی سے زیادہ یہودی ووٹرز کا خیال ہے کہ ان اقدامات سے صورتحال مزید خراب ہوئی ہے، جبکہ دیگر شرکاء نے اسرائیل کی حمایت کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر زور دیا۔
یہ نتائج ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب صیہونی ریاست کی پالیسیوں، واشنگٹن کی جانب سے اسے دی جانے والی فوجی حمایت اور غزہ جنگ کے اثرات کے حوالے سے امریکی یہودیوں کے خیالات مختلف سیاسی اور سماجی گروہوں میں مختلف ہیں۔
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