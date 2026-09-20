مکہ و مدینہ کی حرمت کی آڑ میں سعودی حکومت کے اقدامات نظرانداز نہیں کیے جا سکتے، مقصود علی دومکی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مجلس وحدت مسلمین پاکستان سندھ کے صوبائی صدر حجۃ الاسلام مقصود علی دومکی نے قم کے دورے کے دوران مدرسہ امام المتقین (ع) کا دورہ کیا اور اساتذہ و طلبہ سے ملاقات کی۔
انہوں نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مقام و مرتبے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ دونوں شہر امت مسلمہ کے مقدس ترین مراکز میں شامل ہیں اور ان کی حرمت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا، تاہم حرمین شریفین کی حرمت کو سعودی حکومت کے اقدامات کے لیے پردے کے طور پر استعمال کرنا قابل قبول نہیں ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ حرمین شریفین مقدس ہیں، لیکن سعودی حکومت کو تقدس حاصل نہیں؛ لہٰذا حکومتی پالیسیوں پر تنقید کو حرمین شریفین کی توہین قرار نہیں دیا جا سکتا۔
دومکی نے سعودی حکومت کی بعض سماجی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جوئے، شراب اور بدکاری کے مراکز کے پھیلاؤ سے حرمین شریفین کی حرمت متاثر ہوئی ہے، لیکن حکومت سے وابستہ بعض مفتیوں نے ان اقدامات پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔
انہوں نے یمن جنگ اور فلسطین و غزہ کی صورت حال کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے یمن پر حملوں کے دوران ہزاروں مسلمان مارے گئے، جبکہ فلسطین اور غزہ میں انسانی بحران بھی جاری ہے۔ اس کے باوجود امام کعبہ اور سعودی حکومت کے قریب سمجھے جانے والے علما کی جانب سے ان مسائل پر خاموشی نے سنجیدہ سوالات پیدا کیے ہیں۔
مجلس وحدت مسلمین پاکستان سندھ کے صوبائی صدر نے زور دیتے ہوئے کہا: ہم حرمین شریفین کے محافظ ہیں، لیکن کسی حکومت کے محافظ نہیں ہیں۔
انہوں نے آخر میں شیعہ اور سنی مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ فرقہ وارانہ تعصبات سے بالاتر ہو کر یمن اور فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کریں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ دومکی نے اس طرزِ عمل کو اسلام کا تقاضا اور حرمین شریفین کے احترام کا حقیقی مظہر قرار دیا۔
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