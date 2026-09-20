ایران: تین دہشت گرد گروہوں کے آپریشنل مراکز تباہ، متعدد افراد ہلاک و گرفتار

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کی وزارت اطلاعات نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دہشت گرد گروہوں سے وابستہ تین آپریشنل مراکز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔
وزارت اطلاعات کے بیان کا متن درج ذیل ہے:
بسم اللہ الرحمن الرحیم
ایران کی شریف قوم کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ گمنام سپاہیوںِ امام زمانہ (عج) کی خاموش جدوجہد اور عوامی اطلاعات سے استفادہ کرتے ہوئے، دشمن امریکہ و صیہونی ریاست کے لیے کام کرنے والے دہشت گرد گروہوں سے وابستہ تین آپریشنل مراکز کے عناصر، جو دہشت گرد کارروائیوں اور اقتصادی بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، ملک کے تین صوبوں میں ہلاک یا گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ان کارروائیوں کی تفصیلات درج ذیل ہیں:
1۔ پیرانشہر میں سکیورٹی کمانڈر کو نشانہ بنانے والا دہشت گرد ہلاک
صوبہ مغربی آذربائیجان کے محکمہ اطلاعات کے گمنام سپاہیوںِ امام زمانہ (عج) نے پیشگی کارروائی کرتے ہوئے ایک علیحدگی پسند دہشت گرد گروہ کے آپریشنل رکن کو نشانہ بنایا، جو پیرانشہر میں امن و سلامتی کے ایک کمانڈر کو قتل کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔
مذکورہ عنصر گمنام سپاہیوںِ امام زمانہ (عج) کی جانب سے بچھائے گئے جال میں پھنس گیا اور سکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں اپنے مذموم مقصد کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی ہلاک ہوگیا۔
2۔ صیہونی جاسوسی ادارے سے وابستہ سلطنت پسند گروہ کا رکن گرفتار
صوبہ البرز کے محکمہ اطلاعات کی جانب سے کی جانے والی نگرانی کے نتیجے میں ’’امیرعلی۔ ن‘‘ نامی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، جو دشمن امریکہ و صیہونی ریاست سے وابستہ تھا اور صیہونی ریاست کے جاسوسی ادارے سے وابستہ سلطنت پسند گروہ کے رابطہ کار کی ہدایات پر تخریبی کارروائیاں انجام دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔
اللہ کے فضل اور محکمہ اطلاعات کے گمنام سپاہیوںِ امام زمانہ (عج) کی کوششوں سے اسے گرفتار کرکے اس کی تخریبی کارروائیوں کو پہلے ہی روک دیا گیا۔
بیان کے مطابق، مذکورہ ملزم نے سلطنت پسند گروہ کی جانب سے دی جانے والی مختلف ہدایات اور تربیت کے تحت گروہ کے بعض مطلوبہ افراد کی معلومات اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور بسیج کے بعض فوجی مراکز کے محل وقوع دشمن کو بھیجے تھے۔
علاقے میں بسیج کے ایک مرکز کو تباہ کرنا، بعض افراد کو اغوا کرنا اور ان کے خلاف تخریبی کارروائی کرنا، گاڑی کو آگ لگانا اور دیگر اقدامات اس شخص کے لیے دہشت گرد گروہ کی جانب سے طے کیے گئے تھے، تاہم اللہ کے فضل سے کارروائی سے پہلے ہی اسے روک دیا گیا۔
3۔ بم میں اہم بنیادی تنصیب کو دھماکے سے اڑانے کی منصوبہ بندی ناکام
صوبہ کرمان کے محکمہ اطلاعات کے گمنام سپاہیوںِ امام زمانہ (عج) کی جانب سے پیشگی کارروائیوں کے سلسلے میں دشمن امریکہ و صیہونی ریاست کی جاسوسی سروسز سے وابستہ دہشت گرد گروہوں کے ایک منظم اور کارروائی کے لیے تیار سیل کا سراغ لگایا گیا اور اس کے ارکان کو کسی بھی تخریبی کارروائی سے پہلے گرفتار کر لیا گیا۔
وزارت اطلاعات کے مطابق، دو افراد پر مشتمل اس دہشت گرد سیل کو گروہ کے رابطہ کار کی جانب سے بم شہر کی ایک اہم اور بنیادی تنصیب کو دھماکے سے اڑانے کا مشن دیا گیا تھا۔
اس کے علاوہ گروہ کی جانب سے اس ٹیم کے ارکان کو دیگر مسلح اور دہشت گرد کارروائیوں کے لیے تیاری کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی تھی۔
وزارت اطلاعات، شعبہ تعلقات عامہ
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